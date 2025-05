Moon Knight zmierzy się z brutalnym gangsterem z Asgardu. Oto zapowiedź ważnego komiksu

Fot. Marvel Comics

Nadchodzi dziewiąty numer serii Moon Knight: Fist of Khonshu od scenarzysty Jeda MacKaya (który zajmuje się historią herosa od 2021 roku) i rysowniczki Devmalyi Pramanik. Ma być punktem zwrotnym w wojnie pomiędzy złoczyńcą Achillesem Fairchildem a grupą Midnight Mission, a także zbudować fundamenty pod całkiem nowy rozdział w historii superbohatera. Jest już zapowiedź zeszytu, którą możecie zobaczyć poniżej.

Moon Knight zmierzy się z brutalnym gangsterem z Asgardu

MacKay wyjaśnił, że Fairchild reprezentuje inny rodzaj zagrożenia niż te, z którymi dotychczas walczył Moon Knight w serii: dla złoczyńcy to tylko biznes, a nie osobista vendetta. Równie dobrze mógłby walczyć z Daredevilem albo Spider-Manem, nie robiłoby to mu żadnej różnicy.

W końcu pochodzi z Asgardu – wszyscy ci zwykli śmiertelnicy wyglądają dla niego podobnie. Fairchild uosabia wszystkie najgorsze cechy gangstera: wybujałą ambicję, kruchą dumę i przeraźliwą chciwość, ale jako Bóg Gangsterów jest ponad zwykłymi śmiertelnikami, podobnie jak jego wady i grzechy są większe niż życie.

Zapowiedź komiksu Moon Knight: Fist of Khonshu #9

MacKay zdradził, że już niedługo cała grupa Midnight Mission rzuci się, by pokonać Achillesa Fairchilda i obalić jego gangsterskie rządy, ale będzie to trudna walka. Plansze do dziewiątego numeru Moon Knight: Fist of Khonshu i preludium tego starcia znajdziecie poniżej. Jest także zapowiedź jedenastego numeru w postaci dość przerażającej okładki, którą znajdziecie na ostatnim slajdzie w galerii.