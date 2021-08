Moon Knight - czy w serialu pojawi się postać z Falcona i Zimowego Żołnierza?

fot. Marvel

Moon Knight to kolejny serial, który wchodzi w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Obecnie wciąż trwają prace nad produkcją na planie zdjęciowym w Budapeszcie. Głównym bohaterem jest Mark Spector, a w tytułowej roli wystąpi Oscar Isaac. W obsadzie są także May Calamawy, francuski aktor Gaspard Ulliel, który ma zagrać Antona Mogarta, czyli Midnight Mana oraz Ethan Hawke jako główny złoczyńca.

Serwis The Ronin podał, że w Moon Knight pojawi się znana z filmów o Kapitanie Ameryce oraz z Falcon i Zimowy żołnierz postać Sharon Carter. W byłą agentkę T.A.R.C.Z.Y. wciela się Emily VanCamp. Nie podano jaką rolę w serialu miałaby odegrać ta bohaterka lub czy będzie to tylko krótkie cameo. Natomiast informację należy traktować na razie jako plotkę, która może zostać potwierdzona lub nie.

Falcon i Zimowy żołnierz - odcinek 6.

Mark Spector to były agent CIA, który został w czasie akcji prawie zabity przez terrorystę Bushmana. Cudem ocalał z tego starcia, dzięki interwencji boga Księżyca, Khonshu. Po tym wydarzeniu bohater zyskał większą siłę i wytrzymałość. Do tego cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, co oznacza, że istnieją w nim różne osobowości.

Za kamerą serialu stoi Mohamed Diab, a scenarzystą jest Jeremy Slater (The Umbrella Academy). Moon Knight trafi na platformę streamingową Disney+, która jeszcze nie jest dostępna w Polsce.