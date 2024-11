Spider-Man 4 może zostać opóźniony. Tytuł roboczy ma coś sugerować

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdy filmy są kręcone, dostaję tajemnicze tytuły robocze, które często mają zbić przechodniów z tropu podczas kręcenia w różnych lokacjach. Spider-Man 4 nosi tytuł Blue Oasis. Tego rodzaju tytuły robocze są luźno związane z projektem, ale czasami pozwalają wywnioskować pewne rzeczy. Teoria głosi, że może to być nawiązanie do komiksu Spider-Man: Blue autorstwa Jepha Loeba i Tima Sale'a, w którym pokazano, jak Peter Parker poznał Gwen Stacy i się w niej zakochał. Z plotek wiemy, że Pajączek w czwartej części uda się na college, więc istnieje duża szansa, że pozna Gwen Stacy z MCU, bo do tej pory ta postać się nie pojawiła. W kinie Gwen ostatnio widzieliśmy w Niesamowitym Spider-Manie 2, gdzie zagrała ją Emma Stone.

Spider-Man 4 opóźniony?

Wszystkie źródła potwierdzają, że historia rozgrywa się po Avengers: Doomsday. Początkowo premiera miała mieć miejsce niedługo po tym filmie, ale wygląda na to, że może się opóźnić. Według Jeffa Sneidera, powołującego się na swoje źródła, zdjęcia miały ruszyć w połowie 2025 roku, ale twierdzi, że zostaną one opóźnione na przełom 2025/2026 roku. Oznacza to, że film nie będzie gotowy na ustaloną premierę w 2026 roku. To opóźnienie na pewno wpłynie na zmianę daty premiery. Najpewniej film nadal zostanie wydany przed Avengers: Secret Wars, z którym będzie fabularnie związany.

Dodatkowa plotka mówi, że Madelyn Cline walczy o nową główną rolę kobiecą. Spekuluje się, że to Felicia Hardy aka Black Cat.

Na ten moment są to jednak tylko plotki, więc należy traktować je z dystansem. Marvel Studios nie komentuje tych informacji.