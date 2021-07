Moon Knight - odtwórca roli Hannibala Lectera zagra złoczyńcę w serialu. W kogo się wcieli?

fot. Carole Bethuel - © 2015 - Sony Pictures Classics

Moon Knight jest kolejnym serialem tworzonym dla Disney+, którego bohaterem jest Mark Spector. Ten były agent CIA został w czasie akcji prawie zabity przez terrorystę Bushmana. Cudem ocalał z tego starcia, dzięki interwencji boga Księżyca, Khonshu. Po tym wydarzeniu Spector zyskał większą siłę i wytrzymałość.

Obecnie trwają prace nad serialem na planie zdjęciowym w Budapeszcie. W tytułowej roli wystąpi Oscar Isaac. W obsadzie jest także May Calamawy. Z kolei Ethan Hawke pojawi się w serialu w roli głównego złoczyńcy, ale nie wyjawiono, w którego wroga Moon Knighta wcieli się aktor. Natomiast w obsadzie znalazł się francuski aktor Gaspard Ulliel, który ma zagrać Antona Mogarta, czyli Midnight Mana. To czarny charakter, który po raz pierwszy pojawił się w 1981 roku w 3. zeszycie komiksu Moon Knight. Był złodziejem sztuki, który przeprowadzał kradzieże około północy. Jego twarz została oszpecona przez zanieczyszczoną wodę systemu kanalizacyjnego Nowego Jorku, do której wpadł po postrzeleniu przez Marlene Alraune. Mogart był pionkiem w rękach Bushmana. Poniżej znajduje się zdjęcie Gasparda Ulliela.

A tak prezentuje się Midnight Man w komiksie. W galerii znajdują się również zdjęcia aktora z innych filmów.

Moon Knight

Za kamerą serialu stoi Mohamed Diab, a scenarzystą jest Jeremy Slater (The Umbrella Academy). Moon Knight jest częścią MCU i trafi na platformę streamingową Disney+.