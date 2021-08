Spider-Man: Bez drogi do domu - grafiki promocyjne. Pajączek, czarno-złoty kostium i Doktor Strange

fot. Marvel/ Hot Toys

Dziennikarz portalu The Direct odkrył oficjalne grafiki promocyjne na Amazonie przy produktach związanych z filmem Spider-Man: Bez drogi do domu. Widzimy na nich Pajączka ramię w ramię z Doktorem Strangem, którzy ruszają do walki. Co ciekawe, widzimy, że panowie wychodzą przez jeden z portalu Strange'a, co może sugerować też przenoszenie się pomiędzy równoległymi światami alternatywnymi.

Co ważne, grafiki potwierdzają nowy kostium z produktów LEGO. Jest to czarno-złoty strój Pajączka z czymś charakterystycznym i świecącym na klatce piersiowej. Zabawki sugerowały, że to będzie mieć związek z jakimiś magicznymi sieciami, które Pajączek będzie używać. Czyżby Doktor Strange przyczynił się do aktualizacji kostiumu superbohatera? Zauważcie też, że na ostatniej grafice wygląda to tak, jakby Spider-Man miał własny portal w kolorze niebieskim. Wygląda na to, że młody superbohater będzie mieć szereg nowych zdolności i mocy w tym filmie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - grafiki

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w kinach w grudniu 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy oficjalnie ruszy promocja.

Spider-Man: No Way Home - zabawki

Zobaczcie wcześniejsze zdjęcia figurek zdradzających wygląd kostiumu.