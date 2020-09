Moonbase 8 - zwiastun serialu komediowego. Astronauci i ich zwariowane perypetie

fot. Merie Wallace / Showtime

Bohaterowie Moonbase 8 to trójka astronautów, którzy starają się zakwalifikować do misji wyprawy na Księżyc. Nieoczekiwane okoliczności sprawiają, że poddają pod wątpliwość swoje zdrowe zmysły i zastanawiają się, czy rzeczywiście nadają się do podróży w kosmos.

Twórcami, scenarzystami i gwiazdami serialu są John C. Reilly, Fred Armisen i Tim Heidecker. Wspomaga ich Jonathan Krisel znany z hitu Portlandia. Pierwszy sezon ma mieć 6 odcinków. Za produkcję serialu odpowiada studio A24, a emisja w USA w stacji kablowej Showtime.

Moonbase 8 - zwiastun

Moonbase 8 to kolejny dowód na to, że astronauci w różnej wersji stali się popularni w serialach. W ostatnim czasie mieliśmy dwie komedie - Space Force i Avenue 5 oraz dramat obyczajowy Rozłąka.

Premiera jesienią 2020 roku.