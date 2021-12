Morbius - fragment filmu. Wampir ze świata Pajączka przelewa krew

fot. Sony

Morbius doczekał się nowych materiałów promocyjnych po panelu na brazylijskim Comic Conie. Opublikowany fragment pokazuje przemianę tytułowego bohatera w zabójczego wampira. Następnie rusza on na polowanie na grupę najemników, brutalnie ich zabijając. Fragment pozwala zobaczyć, jak wyglądają moce wampira w pełnej okazałości.

Morbius - fragment

Morbius - o czym film?

Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba…

W obsadzie są Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson oraz Michael Keaton jako Vulture. Z uwagi na ostatniego złoczyńcę znanego z MCU nie wiadomo, czy i jak Morbius będzie powiązany z Kinowym Uniwersum Marvela. Za kamerą stoi Daniel Espinosa.

Morbius w MCU?

Jared Leto otwarcie powiedział, że Morbius jest częścią większego uniwersum i nawiązał do pełnego zwiastuna filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, sugerując, że będzie on częścią uniwersum przez koncept multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 28 stycznia 2022 roku.