Morbius - Michael Keaton będzie mieć więcej scen? Ciekawe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi strona Murphy'ego Multiverse, znana ze sprawdzonych i rzetelnych informacji, Michael Keaton obecnie pracuje na planie dodatkowych dokrętek do filmu Morbius. Jest to zaskoczenie, bo ostatnio słyszeliśmy o dokrętkach do tej komiksowej produkcji na początku 2021 roku. Keaton ma kręcić na planie jeszcze w połowie grudnia. O tym też sam aktor mówił w listopadzie 2021 roku, że niebawem rusza na plan kręcić sceny z Sępem.

Spekuluje się, że rola Adriana Toomesa została rozbudowana w Morbiusie. Szczegóły jego roli nie są znane. Nie wiemy również, czy jest to Vulture z MCU, czy alternatywnego świata równoległego.

Morbius - o czym film?

Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba…

W obsadzie są Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson oraz Michael Keaton jako Vulture. Z uwagi na ostatniego złoczyńcę znanego z MCU nie wiadomo, czy i jak Morbius będzie powiązany z Kinowym Uniwersum Marvela. Za kamerą stoi Daniel Espinosa.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 28 stycznia 2022 roku.