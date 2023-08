Mortal Kombat 1 - beta wkrótce wystartuje. Zwiastun zapowiada testy

fot. WBIE

W dniach 18-21 sierpnia odbędą się beta testy Mortal Kombat 1. Niestety nie będą one dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a jedynie dla osób, które zdecydowały się na zakup gry w przedsprzedaży. Do sieci trafił krótki zwiastun, który zapowiada, czego możemy się po nich spodziewać. W materiale ujawniono, że grywalnymi bohaterami w fazie testowej będą: Liu Kang, Kitana, Kenshi, Johnny Cage, Li Mei oraz Sub-Zero. Nie zabraknie również okazji do sprawdzenia wojowników Kameo, a więc postaci, które wesprą nas podczas pojedynków.

Mortal Kombat 1 - premiera gry już 19 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. W tym miejscu możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami z poprzednich, zamkniętych testów technicznych.

Mortal Kombat 1 - potwierdzone grywalne postacie

Chociaż w becie sprawdzimy tylko 6 bohaterów, to w pełnej wersji będzie ich znacznie więcej. Poniżej możecie zapoznać się z tymi, których obecność została potwierdzona przez twórców i wydawcę.