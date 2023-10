Mortal Kombat 1 - tak walczy Omni-Man! Zwiastun pokazuje bohatera i krwawe fatality

fot. WBIE

Do sieci trafił zwiastun przedstawiający jedną z postaci, które trafią do Mortal Kombat 1 po premierze. To Omni-Man znany z serii Invincible. W krótkim materiale wideo mamy okazję zapoznać się z jego ciosami, specjalnymi ruchami oraz spektakularnym, a przy okazji wyjątkowo brutalnym fatality, które nawiązuje do jednej z najbardziej krwawych scen z serialu animowanego.

Omni-Man trafi do gry już w listopadzie tego roku. Bohater dostępny będzie w ramach Premium Edition oraz DLC o nazwie Kombat Pack.

Mortal Kombat 1 - zwiastun z pierwszym spojrzeniem na Omni-Mana

Warto przypomnieć, że nie będzie to jedyny gościnny występ w Mortal Kombat 1. W ramach pierwszego dodatku Kombat Pack do gry trafi również Homelander z serialu The Boys oraz tytułowy bohatera Peacemakera.