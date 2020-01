Mortal Kombat 11 - Joker trafia do gry. Zobacz krwawy zwiastun

Mortal Kombat 11 otrzymuje regularnie dodatki z nowymi postaciami, które dostępne są w ramach Kombat Pack. Przepustka ta powoli zbliża się jednak do końca i zaprezentowano przedostatnią postać, która trafi do jej posiadaczy. To nieprzewidywalny, agresywny i szalenie niebezpieczny Joker, wróg Batmana i jeden z najbardziej znanych komiksowych antagonistów.

Joker w Mortal Kombat 11 pojawi się już 28 stycznia, chociaż tego dnia dostępny będzie jedynie dla posiadaczy przepustki Kombat Pack. Otrzymają oni także kilka bonusów w postaci dodatkowych skórek inspirowanych innymi postaciami znanymi z komiksów DC: Time Lord of Apokolips, Darkest Knight, Killer Kroc i Katwoman of Outworld. Pozostali gracze będą mogli kupić go osobno kilka dni później, bo dopiero 4 lutego.

Zobaczcie też nowy zwiastun gry, który prezentuje Jokera w akcji.

Mortal Kombat 11 zadebiutowało w marcu 2019 roku. Tytuł ten został doceniony przez graczy i krytyków za świetny i rozbudowany model walki, a także mnóstwo zawartości zarówno dla jednego, jak i wielu graczy.