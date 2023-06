Mortal Kombat 2 - ten potworny wojownik został potwierdzony. Czy w filmie będzie Sub-Zero?

fot. Warner Bros.

Prace na planie Mortal Kombat 2 trwają. Producent Todd Garner regularnie publikuje fotki w mediach społecznościowych. Na jednej pozuje on za kulisami z Joe Taslimem, który w pierwszej części grał Sub-Zero. Oznacza to, że aktor powraca, ale Sub-Zero zginął, więc najpewniej zobaczymy go w wersji postaci znanej jako Noob-Saibot, ale na ten moment nie jest to potwierdzone. Nie są też wykluczone retrospekcje lub inne magiczne rzeczy, bo w świecie Mortal Kombat wszystko jest możliwe. W innym tweecie producent potwierdził, że na ekranie zobaczymy kultowego Barakę, ale na ten moment nie wiadomo, kto go zagra.

Mortal Kombat 2 - zdjęcia zza kulis

https://twitter.com/Todd_Garner/status/1673540787597086720

https://twitter.com/Todd_Garner/status/1673455663878373377

Mortal Kombat 2 - pełna obsada

Aktorzy powracający: Lewis Tan jako Cole Young

Za kamerą powraca Simon McQuoid, który reżyserował pierwszą część. Tym razem jednak jest inny scenarzysta, bo został nim Jeremy Slater, znany z pracy przy MCU.

Mortal Kombat 2 - premiera w 2024 roku.