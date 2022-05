Mortal Kombat 2 nie w stylu MCU. Scenarzysta chce nieprzewidywalności

fot. materiały prasowe

Jeremy Slater znany jest fanom popkultury jako osoba odpowiedzialna za seriale The Umbrella Academy oraz Moon Knight. Obecnie pracuje on nad scenariuszem Mortal Kombat 2. Dzięki wywiadowi z okazji finału Moon Knight, wypowiedział się o postępie prac nad tekstem i swoją wizją.

Mortal Kombat 2 - postęp pracy

Slater w rozmowie z The Direct wyjawia, że są mniej więcej w połowie prac nad scenariuszem. Jednym z ich głównych celów jest stworzenie czegoś niezwykle satysfakcjonującego, ekscytującego i nieprzewidywalnego. Dodał, że ściśle pracuje z reżyserem, ale on nie został jeszcze ogłoszony przez studio. Nie wiadomo więc, czy jest to filmowiec z jedynki, który zebrał cięgi krytyki od widzów, czy ktoś inny.

- Myślę, że wszyscy wyciągnęli naukę z pierwszego filmu w kontekście tego, co ludziom się podobało, a co nie działało na ekranie tak, jak mieli nadzieję. Patrzymy na to tak, by wziąć to, co się sprawdziło w pierwszej części i zrobić to lepiej, dając więcej widzom.

Mortal Kombat 2 - droga MCU?

Slater przyznaje, że Mortal Kombat w żadnym razie nie musi iść drogą MCU ani mieć podobny ton, ale na pewno zobaczymy na ekranie różne charakterystyczne dla niego jako scenarzysty wrażliwości.

- To jest Mortal Kombat. Mamy tutaj ludzi dosłownie wyrywających sobie twarze i ziejących ogniem - to dziwaczne uniwersum. Dlatego wykorzystajmy tę dziwaczność i zróbmy sequel Mortal Kombat, którego nikt się nie spodziewa. Taki, który może zaskoczyć i rzucić wszystkich na kolana. Wciąż jesteśmy na początku tego procesu, ale świetnie się bawię pisząc ten scenariusz.

Szczegóły fabuły Mortal Kombat 2 nie są znane. Data premiery nie została ustalona.