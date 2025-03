Zdjęcia z filmu Mortal Kombat 2! Shao Kahn, Johnny Cage, Kitana i inni!

fot. EW.com / Warner Bros.

Portal Entertainment Weekly rozpoczął promocję widowiska Mortal Kombat 2, które pokaże widzom tytułowy turniej. Mamy też pierwsze oficjalne szczegóły – twórcy odsłaniają karty, a zdjęcia prezentują wizerunki oczekiwanych postaci znanych z gry, na podstawie której powstaje kinowy projekt!

Mortal Kombat 2 – zdjęcia

Mortal Kombat 2 – szczegóły

Ed Boon, współtwórca serii gier Mortal Kombat, zapowiada, że istotnym elementem fabuły jest wprowadzenie Johnny’ego Cage’a do grupy wojowników reprezentujących Ziemię w turnieju. Postać będzie się różnić od tej z gry. Cole (Lewis Tan) ma za zadanie udać się do Los Angeles, by go zwerbować.

– W końcu zobaczycie Johnny’ego Cage’a. Wprowadzenie go do historii Mortal Kombat i tego uniwersum jest ważną częścią filmu. Jest przebrzmiałą hollywoodzką gwiazdą, która zostanie wrzucona w magiczną i ultrabrutalną sytuację. Interpretacja Johnny’ego Cage’a w wykonaniu Karla Urbana różni się od tego, co mieliśmy w grach. Dodaje od siebie własny styl, co sprawia, że postać wydaje się świeża.

Według Boona Johnny Cage będzie pełnił rolę perspektywy widza na nadnaturalne wydarzenia w Mortal Kombat 2, podobnie jak Cole (Lewis Tan) w pierwszej części. Zapowiada, że jego pierwsze sceny są niedorzecznie zabawne. Tak o postaci mówi reżyser Simon McQuoid:

– Chcieliśmy bohatera, który nie będzie głupkowaty ani komiksowy. To postać, która łatwo mogłaby pójść w te rejony i stać się zbyt lekka, jeśli poszlibyśmy w tym kierunku. Obsadzenie Karla Urbana pozwoliło nam nadać postaci większą głębię.

Twórcy potwierdzili, że postacie będą mieć stroje wierne grom. Możemy to zobaczyć na przykładzie Johnny’ego Cage’a, Shao Kahna i Kitany – kluczowych postaci turnieju. W Shao Kahna wciela się Martyn Ford, a Kitanę gra faworytka fanów, Adeline Rudolph.

Potwierdzono także powroty Ludiego Lina (Liu Kang), Mehcada Brooksa (Jax), Jessiki McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Rayden), Joe Taslima (Sub-Zero) oraz Hiroyukiego Sanady (Scorpion). Jest również zaskoczenie, bo potwierdzono powroty Josha Lawsona i Maxa Huanga, mimo że ich postacie – Kano i Kung Lao – zginęły w pierwszym filmie. Ujawniono również, że Damon Herriman wcieli się w demonicznego Quana Chi. W obsadzie znajdą się także Tati Gabrielle (Jade) oraz Ana Thu Nguyen (królowa Sindel), a kolejne postacie wciąż pozostają tajemnicą, ale mamy oczekiwać kogoś więcej.

Stawką w turnieju są losy Ziemi. Jeśli 10. turniej Mortal Kombat zostanie przegrany, Shao Kahn dokona inwazji i podbije planetę. Boon zapowiada, że sam turniej będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Premiera Mortal Kombat 2 – październik 2025 roku.