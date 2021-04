W DC zaczął się turniej à la Mortal Kombat. Brutalna i szokująca śmierć [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Informowaliśmy Was już, że w świecie DC dojdzie do turnieju wzorowanego na tym znanym z franczyzy Mortal Kombat. Przypomnijmy, że odbywa się on na ulokowanej w alternatywnym wymiarze, tajemniczej wyspie, a udział biorą w nim jedynie najlepsi wojownicy. Pierwszą odsłonę rozgrywki zobaczyliśmy w zeszycie Robin #1 ze scenariuszem Joshuy Williamsona, która zaskoczyła czytelników brutalną śmiercią tytułowego bohatera.

Tzw. Turniej Łazarza organizowany jest przez Ligę Łazarza; Damian Wayne został do niego zaproszony po pokonaniu King Snake'a. Na samym początku serii pojedynków uczestnicy zostali przedstawieni kierującej ligą Mother Soul. Młody Wayne nie byłby jednak sobą, gdyby już w tym momencie nie obwieszczał się głównym faworytem rozgrywki, zachęcając do starcia z nim innych wojowników. Wyzwanie przyjęła pomocniczka Death Mana, Flatline.

Składa się tak, że bohaterka była przez lata trenowana przez mistrzów sztuk walki, co udowodniła na placu boju z Robinem. Relatywnie szybko pokonała protagonistę, serwując mu brutalne fatality w postaci wyrwania serca:

Robin #1 - plansze

Wiemy jednak, że Damian wróci do świata żywych - nie ujawniono jednak, czy stanie się to dzięki znajdującej się niedaleko Jamie Łazarza czy przy pomocy potrafiącego wskrzeszać zmarłe postacie Respawna.

Wszystko wskazuje też na to, że Robin przestał być uczestnikiem turnieju; teraz czeka go przymusowa konieczność zostania na Wyspie Łazarza.