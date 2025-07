Nowy serial twórcy Breaking Bad. Co tym razem szykuje Vince Gilligan?

Apple TV

Trzy lata temu Apple zawarło umowę z Vince’em Gilliganem na zamówienie serialu na dwa sezony bez etapu pilota, w którym zagra Rhea Seehorn, znana z Better Call Saul. W tym tygodniu zostanie ujawniony długo wyczekiwany projekt.

Na swoich mediach społecznościowych Apple TV opublikowało pierwszy teaser nowego, wciąż nienazwanego serialu. Szczęście jest zaraźliwe— napisał serwis, dołączając zdjęcie uśmiechniętej buźki wyrytej w szalce Petriego przy pomocy wymazówki. Tak samo nazwane zostało wideo które zostanie opublikowane 25 lipca 2025 roku. Już teraz można dołączyć do oczekiwania.

Nowy projekt Vince'a Gilligana

Dokładne szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale grająca główną rolę Seehorn wcześniej opisała serial jako sci-fi, chociaż w bardziej psychologicznym sensie science fiction.



Nie mogę się doczekać premiery. Znajdziecie tu elementy, które widzowie pokochali w jego pisarstwie — bardzo złożone postacie, zabawę tropami gatunkowymi i tonacją, nagłe zmiany nastroju, wtrącanie humoru w bardzo mrocznych momentach. W tym nowym serialu posunął to do granic, co było zarówno niezwykle prowokujące do myślenia, czasami niepokojące, a innym razem niesamowicie zabawne. To naprawdę ambitny projekt. Miałam mnóstwo frajdy.

Gilligan, który stworzył serial i pełni funkcję producenta wykonawczego oraz showrunnera, przyznał, że napisał tę produkcję specjalnie dla Seehorn.

Praca z nią to czysta przyjemność, więc napisałem dla niej serial. Stworzyłem ten projekt z myślą o niej. Jestem podekscytowany, że widzowie zobaczą Rheę w zupełnie innej roli niż ta, którą grała w Better Call Saul. Gra kogoś, kto bardzo stara się być dobry. Jest trochę zepsuta, ale mimo wszystko pozostaje bohaterką. Praca z nią to czysta przyjemność, bo jest niesamowita — słodka, serdeczna i piekielnie utalentowana. Nie mogę się o niej nachwalić.

Seehorn wcielała się w Kim Wexler w spin-offie Breaking Bad, zdobywając nominację do nagrody Emmy za tę rolę. Występowała również w Veep, Franklin and Bash oraz Whitney.