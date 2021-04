Marvel - wiemy, dlaczego Carnage nie pojawił się w King in Black. Venom karze okrutnie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Cieszące się ogromną popularnością wydarzenie ze świata Marvela, King in Black, w pierwszej kolejności dotyczyło symbiontów. Składa się jednak tak, że zabrakło w nim jednego z tych najbardziej znanych, Carnage'a. Teraz Dom Pomysłów zdecydował się wyjawić przyczyny takiego obrotu spraw.

Jeszcze przed rozpoczęciem eventu Eddie Brock zdał sobie sprawę, że jego symbiont wciąż jest połączony z cząstką Carnage'a. Gdy ostatecznie zdołał się go pozbyć w zeszycie Venom #25, sam Carnage uciekł do oceanu i połączył się z żarłaczem białym. Jak się okazuje, złowrogi symbiont przemierzał morskie głębiny podczas całego King in Black, nie angażując się w walkę z Knullem.

Wiemy o tym z zeszytu Carnage: Black, White, and Blood #2, w którym tytułowa postać wciąż przebywa w ciele rekina. Po definitywnym pokonaniu Knulla symbiont postanowił poszukać nowego, ludzkiego gospodarza, nie wiedząc o tym, że tytuł Króla w Czerni posiada obecnie Venom. Ten ostatni postanowił ukarać Carnage'a za jego niesubordynację; w tym celu nakazał innym symbiontom połączenie się z rekinami i rozerwanie gospodarza jego odwiecznego rywala na strzępy.

Carnage: Black, White, and Blood #2 - plansze

Cała powyższa sytuacja nie doprowadziła jednak do śmierci złowieszczego symbionta. Nowe światło na jego relację z Venomem rzuci event Extreme Carnage, którego pierwsze odsłony pojawią się w USA w lipcu.