Marvel jak Falcon i Zimowy żołnierz. Formułę serum superżołnierza odtworzył ktoś inny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W komiksowym uniwersum Marvela pojawił się wątek znany z serialu Falcon i Zimowy żołnierz - chodzi o odtworzenie formuły serum superżołnierza, czego w MCU dokonali już m.in. Abraham Erskine i Wilfred Nagel. Wiemy o tym z zaprezentowanej przez Dom Pomysłów zapowiedzi zeszytu The Amazing Spider-Man: Curse of the Man-Thing #1 ze scenariuszem Steve'a Orlando.

W opowieści tej Kapitan Ameryka zdoła nawiązać kontakt z ukrywającym się w ciele Man-Thinga doktorem Tedem Sallisem, który rzuci nowe światło na genezę istoty z bagien. Jak się ukazuje, do uwięzienia jego świadomości doprowadziło zetknięcie z serum, przy czym odpowiedzialnym za odtworzenie formuły jest Curt Connors, znany lepiej fanom Marvela jako odwieczny wróg Spider-Mana, Jaszczur. Zobaczcie sami:

The Amazing Spider-Man: Curse of the Man-Thing #1 - plansze

Wszystko wskazuje na to, że Connors zdołał odtworzyć formułę serum w trakcie eksperymentów nad DNA gadów; przypomnijmy, że po zaaplikowaniu go do swojego ciała Curt przemienił się w humanoidalną jaszczurkę. Teraz wiemy już, że substancja stoi również za powstaniem Man-Thinga, co de facto czyni go kolejnym po Capie, Zimowym Żołnierzu, Red Skullu czy Sentrym superżołnierzem uniwersum.