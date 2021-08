Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - Scorpion vs. Sub-Zero w nowym klipie

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms rozgrywa się tuż po wydarzeniach ze świetnie ocenianego Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Grupa bohaterów jest oblegana przez siły Shao Kahna. To zmusza Raidena i jego wojowników do pójścia na ugodę z Kahnem, który zaproponował finałowy turniej Mortal Kombat. Ma on zadecydować o losie wszystkich światów. W tym samym czasie Scorpion musi odnaleźć pradawny artefakt zwany Kamidogu zanim zostanie wykorzystany do wskrzeszenia istoty, która może zniszczyć całe życie we wszechświecie.

Do sieci trafiły dwa nowe klipy pokazujące między innymi starcie Scorpiona i Sub-Zero. Zobaczcie:

Na ekranie pojawią się Johnny Cage (Joel McHale), Sonya Blade (Jennifer Carpenter), Liu Kang (Jordan Rodrigues), Scorpion/Hanzo Hasashi (Patrick Seltz), Shang Tsung / Cyrax (Artt Butler), Shinnok / Reiko (Robin Atkin Downes), Raiden / Kintaro / Sektor (Dave B. Mitchell), Jax Briggs / One Being (Ike Amadi), Kitana / Mileena i Satoshi Hasashi (Grey Griffin), Shao Kahn (Fred Tatasciore), Stryker / Smoke (Matthew Mercer), Sub-Zero / Kuai Liang (Bayardo De Murguia), Kung Lao (Matt Yang King), Mistrz Lin Kuei (Paul Nakauchi), Jade (Emily O'Brien) i D'Vorah (Debra Wilson).

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - premiera w USA w VOD odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku.