Mortal Kombat - producenci o inspiracjach MCU. Turniej nie jest podstawą historii?

fot. Warner Bros.

Mortal Kombat to nowy film oparty na kultowej serii gier. Dzięki relacjom zagranicznych mediów z planu mamy kilka intrygujących informacji, które do tej pory nie trafiły do sieci.

Na wstępie producent Todd Garner przyznaje, że tworząc Mortal Kombat, inspirowali się MCU, czyli serią filmów tworzonych przez Marvel Studios. Wspomina, że gdy zaczęli pracę ze scenarzystą Gregiem Russo, zadał kluczowe pytanie: Jak Marvel by to zrobił? Jak podeszli do zebrania Avengers w poszczególnych filmach?

Kim jest Cole Young?

Kluczem dla nich było rozpoczęcie od postaci, która będzie punktem wejścia dla widza. W Marvelu był to Iron Man, a oni potrzebowali bohatera, który pozwoli im wykorzystać ten motyw w Mortal Kombat. Wiedzieli, że nie mogą wykorzystać tego znanego z gier, bo za nic w świecie nie chcą aż tak mieszać w kanonie ich historii. Dlatego stworzyli Cole'a Younga granego przez Lewisa Tana. Ma on poznawać legendarne postaci z gry i umożliwić ludziom, którzy nigdy jej na oczy nie widzieli, łagodniejszy i bardziej płynny proces wchodzenia w świat i zaznajamiania się z bohaterami. Film ma nie tylko przyciągnąć fanów gier, ale zwykłych widzów, którzy nigdy nie grali i grać nie będą. Cole pełni rolę narratora. Dlatego też twórcy nie zdecydowali się opierać w tym aspekcie na Liu Kangu czy innej ważnej postaci. Takim punktem w MCU według nich był Iron Man, który był superbohaterem, ale bez nadludzkich mocy.

- Na tym polega rola Cole'a. Nie staramy się powiedzieć, że jest nową postacią w grze. Po prostu wykorzystujemy go jako wprowadzenie do świata Mortal Kombat.

Mortal Kombat - najpotężniejsze postacie ze świata gier

fot. Warner Bros.

Mortal Kombat ma otworzyć świat

Film nie będzie fabularnie tworzyć związku z grami, bo zdaniem producenta tego się nie da zrobić. Dlatego podjęto świadomą decyzję, by tworzyć film tak, by można było przyciągnąć osoby nieznające gier, jak i jej fanów. Takie podejście determinuje też zmiany, które muszą zostać wprowadzone, by dopasować wszystko do filmowego formatu. Jedną z nich wydaje się nowa zdolność Liu Kanga, który według Todda Garnera nie porusza się jak normalny człowiek - robi to o wiele szybciej, ma zdolność podróżowania w czasie i przestrzeni. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Reżyser Simon McQouid wyjawił, że w filmie znajdzie się rozbudowana scena prologu, w której każdy z kluczowych bohaterów zostanie wprowadzony do historii w epicki sposób. Dodaje też, że istotne dla nich było wykorzystanie postaci do połączenia ich z motywami przewodnimi filmu.

Mortal Kombat nie tylko o turnieju?

Justin Lin, znany reżyser i producent tego filmu wyjaśnia, że musieli usprawiedliwić, dlaczego w ogóle ten film chcą stworzyć. Aby to osiągnąć trzeba było wymyślić ciekawą historię, ponieważ - według producenta - nikt nie chciał zrobić po prostu kolejnego filmu o bijatyce. Ma być to ludzka, głęboka historia, a sam turniej choć będzie, nie będzie w tym najważniejszy. Trudno twórcom się dziwić, bo gdyby film opowiadał tylko o turnieju, byłaby to powtórka z rozrywki. Biorąc pod uwagę słowa reżysera o tym, że to tak naprawdę film o genezie Scorpiona i Sub-Zero, zaczyna ta perspektywa nabierać kształtu.

Mortal Kombat - zdjęcie z planu

Ile lat tworzono Mortal Kombat?

Wyjaśnia również, że sam projekt był tworzony dziewięć lat, a jednym z jego etapów był serial internetowy Mortal Kombat: Legacy. Todd Garner dołączył do projektu pięć lat temu. Wówczas stwierdził, że choć pomysły Kevina Tancharoena z serialu były ciekawe i mroczne, a realizacja przy niskim budżecie mogła się podobać, było to dość hermetyczne. Gdy przeczytał scenariusz, stwierdził, że trzeba to zrobić inaczej i otworzyć ten świat dla ludzi. Chcieli, by było to coś większego i bardziej przystępnego niż mroczna, zamknięta wersja Tancharoena,

Mortal Kombat - dlaczego Goro jest efektem komputerowym?

Todd Garner tłumaczy to w prosty sposób: gdy oglądasz film z 1995 roku, uczysz się i wiesz, czego nie robić. Przypomnijmy, że wówczas Goro był animatroniczną kukłą.

Mortal Kombat - jakiej postaci z gry zabraknie?

Producent wyjaśnia, że musieli rozważnie podchodzić do wybierania postaci, których obecność w filmie miała mieć sens. Tłumaczy, że skoro mają Reptile'a, zdecydowali, że Raina wycinają, bo postacie są do siebie podobne w jakimś stopniu. Potwierdzono też obecność Kabala, który był w zwiastunie przez sekundę.

Jacy złoczyńcy w Mortal Kombat?

Potwierdzono, że Sub-Zero jest ważnym złoczyńcą tej historii, ale celem twórców nie było tworzenie prostych postaci bez motywacji. To ma być złożony i rozbudowany czarny charakter, który nie będzie zły, bo tak. Twórcy chcą pogłębić tego typu kwestie. Z relacji z planu wynika też, że Kano, tak jak w grach również będzie zły, ale ma być to odpowiednio pogłębione. Szczegółów nie ujawniono, więc nie wiemy, jak Kano po walce o Ziemię przejdzie na drugą stronę.