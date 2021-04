Mortal Kombat - utwór muzyczny z nowego filmu. Kultowy Techno Syndrome z 1995 roku powraca!

fot. materiały prasowe

Twórcy nowego Mortal Kombat mają pełną świadomość, jak bardzo ważnym aspektem jest muzyka. Między innymi dzięki niej Mortal Kombat osiągnął taki status i stał się kultowy. Benjamin Walfisch, kompozytor widowiska z 2021 roku, wykorzystał go w tworzeniu muzyki ilustracyjnej, a 9 kwietnia opublikował pierwszy utwór, który jest właśnie nową aranżacją elektronicznego i najbardziej rozpoznawalnego tematu z pierwszej kinowej adaptacji gry.

Mortal Kombat - utwór

Według wywiadów popularna melodia z 1995 roku pojawi się w filmie nie raz. Twórcy wiedzą, jak bardzo fani Mortal Kombat to kochają. Sam temat pojawił się w pierwszym zwiastunie w momencie, gdy logo Mortal Kombat pojawiło się na ekranie.

Przypomnijmy, że za kamerą stoi Simon McQuoid. W obsadzie są m.in. Lewis Tan, Hiroyuki Sanada czy Joe Taslim. Choć sam tytułowy turniej będzie istotny dla fabuły nie jest on najważniejszy. Podczas promocji widzimy, że geneza konfliktu Scorpiona z Sub-Zero ma tutaj najważniejsze znaczenie i jest fundamentem historii.

Jest też lista utworów z soundtracku, która zapowiada niektóre pojedynki.

1. Techno Syndrome 2021 (Mortal Kombat)

2. Hanzo Hasashi

3. Lord Raiden

4. Bi-Han

5. Shang Tsung

6. Cole Young

7. Birthmark

8. Sonya Blade

9. Kano v Reptile

10. Liu Kang

11. The Great Protector

12. Sub-Zero

13. Kung Lao

14. Origins

15. Kabal

16. Goro

17. Arcana

18. Jax Briggs

19. The Void

20. The Tournament

21. Sub-Zero v Cole Young

22. I Am Scorpion

23. We Fight as One

24. Get Over Here

Mortal Kombat

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - premiera w kinach i na VOD w USA nastąpi 23 kwietnia 2021 roku. Data premiery w innych krajach zależy od sytuacji z pandemią koronawirusa.