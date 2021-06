Mortal Kombat - wyniki w HBO Max lepsze niż oczekiwano

materiały prasowe

Brad Wislon, wykonawczy wiceprezes WarnerMedia w rozmowie z IGN zdradził, że Mortal Kombat poradził sobie w HBO Max lepiej niż oczekiwali. Twierdzi, że spodziewali się dobrego wyniku, ale nie aż tak dobrego. Według niego Mortal Kombat było jedną z najlepiej działających treści, jakie dodali do platformy.

Wilson tłumaczy, że ich ocena Mortal Kombat jest związana z dobrym przyciąganiem nowych subskrybentów do platformy, którzy zostali i oglądali inne treści. Jest to więc efekt, który był głównym celem hybrydowych premier filmów Warner Bros. i wygląda na to, że taktyka WarnerMedia dała pożądane wyniki.

- To była jedna z naszych najlepiej działających treści na platformie. Ci klienci teraz przechodzą dalej i oglądają inne wielkie tytuły, które zazwyczaj przyciągają ludzi, ale też badają klasyki naszej wielkiej biblioteki jak Przyjaciele, Teoria wielkiego podrywu czy Rodzina Soprano.

Przypomnijmy, że Mortal Kombat w kinach zebrał do tej pory 81 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów. Może być trudno dobić do kwoty, jaką poprzedni Mortal Kombat osiągnął w 1995 roku - wynosiła ona w skali globalnej 122,1 mln dolarów.

Na razie nie ma decyzji o tym, czy Mortal Kombat 2 powstanie. Zadowolenie włodarzy jednak może sugerować, że są na to szanse.