Most w Pilchowicach w rejestrze zabytków. Cruise już na pewno go nie wysadzi

fot. materiały prasowe

Most w Pilchowicach to miejsce, z którym była związana ostatnio największa filmowa awantura, jeśli chodzi o lokacje produkcyjne w naszym kraju. Dla przypomnienia ekipa widowiska Mission: Impossible 7 chciała nakręcić jedną ze scen do produkcji właśnie na wspomnianym moście. Pojawiły się nawet głosy, że obiekt ma zostać wysadzony w powietrze. Teraz oficjalnie Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o decyzji o wpisaniu mostu pod pełną ochronę rejestru zabytków. To ostatecznie zapewnia obiektowi, że nie będzie on mógł zostać wysadzony.

Paramount

Podjęta decyzja została wprowadzona do obiegu prawnego, jednak nie jest prawomocna. To znaczy, że stronom przysługuje prawo do odwołania się od niej. Podobno polscy kolejarze zaproponowali Paramount Pictures, dla którego powstaje film, inny zabytkowy most, który ekipa mogłaby wysadzić. Miałby to być według niepotwierdzonych informacji most w Stobnicy.