Mosul - zwiastun wojennego filmu Netflixa. Bracia Russo producentami

Mosul to thriller wojenny opowiadający o walce o odzyskanie irackiego tytułowego miasta z rąk ISIS.

W latach 2014-2017, gdy ISIS zajmowało Mosul, jedyną grupą, która nieprzerwanie walczyła z okupantami, była jednostka SWAT policji Nineveh. Ten film to hołd dla tych wojowników, dla których była to walka bardzo osobista. Kawa, 21-letni policjant, ledwo przeżywa strzelaninę. Spotyka mężczyzn, którzy uratowali mu życie, wspomniany oddział SWAT, prowadzony przez Jasema. Wuj Kawy został niedawno zabity przez ISIS. Policjant dołącza do grupy, choć została ona zredukowana do zaledwie tuzina mężczyzn. Film to relacja z centrum miejskiej wojny.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Matthew Michael Carnahan. Film debiutował w 2019 roku na festiwalach filmowych w Toronto i Wenecji. Wśród producentów są m.in. reżyserzy Avengers: Koniec gry, bracia Anthony Russo i Joe Russo. Zobaczcie wideo: