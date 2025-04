Motorola Edge 60 Fusion, czyli smartfon, który trzyma się dłoni jak żaden inny!

fot. Motorola

Czy marzyłeś o smartfonie, który przetrwa nawet ekstremalne warunki, a przy tym zachwyca designem i nowoczesnymi funkcjami? Edge 60 Fusion to pierwszy smartfon Motoroli z w pełni zintegrowanymi funkcjami moto AI. Dzięki nim:

Tworzysz podsumowania nagrań (Catch Me Up),

Generujesz notatki z transkrypcji (Remember This),

Projektujesz grafiki w kilka sekund (Magic Canvas).

Tradycyjna dla marki Motorola współpraca z Pantone zaowocowała nowymi limitowanymi kolorami: stalowym, turkusowym i pudrowym różem. Smukła obudowa z certyfikatem IP69 (odporność na wodę pod ciśnieniem!) i MIL-STD-810H (wytrzymałość na upadki) sprawia, że telefon jest idealny zarówno na imprezę, jak i trekking. Można spokojnie iść z nim pod prysznic. Albo ruszyć w rejs wokół przylądka Horn.

A w trakcie morskich i nie tylko aktywności na pewno przydadzą się takie funkcje, jak Water Touch, czyli obsługa ekranu nawet gdy jest mokry, a także matowa powłoka, która ogranicza pozostawianie na obudowie odcisków palców oraz ułatwia chwyt.

Wyświetlacz pOLED 6,67" z zakrzywionymi krawędziami i jasnością 4500 nitów to raj dla miłośników seriali i gier. Dodaj do tego 120 Hz, certyfikaty Pantone Validated i… gotowe! Kolory są tak realistyczne, że aż chce się ich dotknąć. A jeśli potrzebujesz mocy, procesor MediaTek Dimensity 7300 i 8 GB RAM (rozszerzalne do 16 GB) nie zawiodą.

Bateria na dwa dni? Tak! Akumulator o pojemności 5200 mAh wystarcza na ponad 24 godziny intensywnego użytkowania, a błyskawiczne ładowanie z mocą TurboPower 68 W już 8 minut ładowania daje aż 12 godzin działania!

Główny sensor 50 Mpx z OIS, ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpx i selfie 32 Mpx – to przepis na dobre zdjęcia nawet w ruchu. Chcesz nagrywać filmy w 4K? Ten telefon także sobie z tym radzi,

System z nakładką Hello UI oferuje m.in. gesty moto i funkcję Smart Connect do integracji z Windows. Motorola gwarantuje też 4 lata aktualizacji, więc nowy motofon nie zestarzeje się przez długi czas!

Gdzie kupić?

Motorola Edge 60 Fusion trafiła już do sprzedaży w sieciach Orange, T-Mobile, Play i Plus. Za jedyne 1599 zł dostajesz urządzenie, które pod wieloma względami może konkurować nawet z flagowcami, ale kosztujące przynajmniej trzy razy mniej.