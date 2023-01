Motorola przedstawia nowe smartfony z serii moto g

fot. Motorola

Wyróżniającą cechą rodziny produktów moto g jest od zawsze praktyczna innowacyjność oraz dostępność nowych technologii i funkcji dla większego grona użytkowników. Kontynuując te tradycje, Motorola ogłasza dziś nowe urządzenia z rodziny moto g: moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 i moto g13. Wszystkie te modele zostały opracowane, by zaoferować użytkownikom nowoczesny design, zachwycające zdjęcia i realistyczny, wielowymiarowy dźwięk.

moto g73 5G

moto g73 5G1 to urządzenie wszechstronnie przygotowane do robienia doskonałych zdjęć - dla jego zaawansowanego systemu aparatów o rozdzielczości 50 MP nie stanowią przeszkody nawet najtrudniejsze warunki oświetleniowe. W takich przypadkach przydaje się technologia Ultra Pixel - aparat łączy wtedy po cztery piksele w jeden wielki, 2 mikrometrowy ultrapiksel.

moto g73 5G ma też zaawansowaną matrycę 8 MP, która oferuje trzy imponujące perspektywy. Ultraszerokokątny obiektyw rejestruje to, co widzi ludzkie oko, mieszcząc w kadrze 4 razy więcej niż obiektyw standardowy2. Z kolei obiektyw Macro Vision czterokrotnie skraca odległość od obiektu, umożliwiając rejestrowanie najdrobniejszych szczegółów. Aparat do głębi ułatwia przemianę robionych na co dzień zdjęć w profesjonalne portrety.

Na ultrapanoramicznym wyświetlaczu FHD+ o przekątnej 6,5 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz można naprawdę wczuć się w grę, tym bardziej, że dzięki wąskiej ramce współczynnik powierzchni ekranu do przedniego panelu wynosi aż 86%. Wszystkie cztery nowe urządzenia moto g emitują wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos® słyszany dookoła przez słuchawki lub donośne głośniki stereo.

Motorola zadbała, by smartfon moto g73 dotrzymywał kroku użytkownikom prowadzącym intensywny tryb życia, wyposażając go w procesor MediaTek Dimensity 930, który wykorzystuje zalety łączności 5G. Dzięki temu pliki i dane można pobierać błyskawicznie, nie martwiąc się o żywotność baterii. Bezproblemowo przebiega także przełączanie aplikacji. Dzięki pamięci operacyjnej 8 GB aplikacje i informacje pozostają w gotowości w tle, aby wszystko działało płynnie.

Nie trzeba już przejmować się zapasem energii. Pojemna bateria 5000 mAh umożliwia dłuższe słuchanie playlist, oglądanie wideo, czatowanie godzinami ze znajomymi, czy pochłanianie kolejnych odcinków ulubionego serialu aż do emocjonującego finału3. Kiedy trzeba będzie uzupełnić energię, zrobi to błyskawicznie ładowarka TurboPower™ o mocy 30 W4.

moto g53 5G

moto g53 5G1 podkreśla piękno każdego ujęcia. Matryca o rozdzielczości 50 MP rejestruje wspaniałe zdjęcia, które zawsze prezentują się optymalnie. moto g53 5G ma też technologię Quad Pixel oraz specjalny aparat Macro Vision do zdjęć w ekstremalnym zbliżeniu.

Urządzenie to wyróżnia się nie tylko zdolnością do robienia niesamowitych zdjęć, ale także błyskawicznym działaniem i łącznością. Dzięki procesorowi Snapdragon® 480+ 5G oraz 4 GB pamięci RAM użytkownicy mogą korzystać z pełni zalet łączności w sieciach 5G. Odcinki seriali pobiera się w ciągu sekund5, streaming wideo przebiega bezproblemowo, a korzystanie z serwisów społecznościowych jest wyjątkowo komfortowe. Informacje pozostają w gotowości w tle, dzięki czemu wszystko działa płynnie. Warto również wspomnieć o imponującej wydajności w cenie, która przypadnie do gustu konsumentom.

Wyświetlacz o przekątnej 6,5” i częstotliwości odświeżania 120 Hz prezentuje spektakularny obraz od krawędzi do krawędzi, zapewniając fantastyczną rozrywkę. Solidny zapas energii gwarantuje bateria o dużej pojemności 5000 mAh3.

Moto Secure i Family Space

Zarówno moto g73 5G, jak i moto g53 5G są chronione są przez ThinkShield for mobile - zabezpieczenia stosowane na każdym etapie i poziomie, od fabryki po telefon. Chcąc umożliwić użytkownikom pełne wykorzystanie wszystkich funkcji zabezpieczeń, Motorola dodała do nowych urządzeń aplikację Moto Secure. W Moto Secure można sterować wszystkimi najważniejszymi funkcjami zabezpieczeń i ochrony prywatności. Aplikacja umożliwia zarządzanie zabezpieczeniami sieciowymi, sterowanie uprawnieniami aplikacji, a nawet tworzenie ukrytego folderu na najpoufniejsze dane. Moto Secure strzeże telefon i użytkownika przed zagrożeniami, dbając o bezpieczeństwo pobieranych plików i wzmacniając ochronę danych.

Na nowych urządzeniach Motorola wprowadza także Family Space - specjalne „bezpieczne miejsce” do nauki i zabawy dla dzieci. Family Space pozwala rodzicom ustawianie limitów czasu korzystania z urządzenia i dostępności poszczególnych aplikacji, a nawet tworzenie różnych profili. Sprzyja to zdrowemu korzystaniu z urządzenia cyfrowego, chroni przed niepożądanymi treściami, a także umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie z telefonu według swojego stylu.

moto g23

Aparatem moto g23 można rejestrować niepowtarzalne zdjęcia cudownych chwil. Fotografie robione aparatem głównym o rozdzielczości 50 MP z technologią Quad Pixel zachwycają szczegółowością, nawet pomimo słabych warunków oświetleniowych. Urządzenie ma też specjalny aparat Macro Vision oraz ultraszerokokątny obiektyw 125°.

Spektakularny wyświetlacz HD+ o przekątnej 6,5 cala ma wąskie ramki, dlatego zdjęcia można wyświetlać z ostrymi szczegółami i w całej okazałości. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 90 Hz, dlatego przełączanie aplikacji, granie i przewijanie stron internetowych odbywa się płynnie i gładko.

moto g23 ma ładowarkę TurboPower™ o mocy 33 W, która zapewnia energię na godziny działania po minutach ładowania4. Dzięki pojemnej baterii można dłużej słuchać playlist, prowadzić wielogodzinne czaty wideo czy oglądać wciągające seriale3. Smartfon wyróżnia się też wydajnym i szybko reagującym procesorem MediaTek® Helio G85.

Każdy detal smartfona moto g23 został przemyślany i starannie wykonany. Nowoczesny design tego urządzenia charakteryzują ultrasmukła obudowa i wąskie ramki ekranu. Zmodernizowany aparat świadczy o rozwoju technologii fotograficznych Motorola i dbałości o znakomite wrażenia użytkowników. Czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku telefonu dzięki czemu jest łatwo dostępny.

moto g13

Model moto g13 również został wyposażony w fantastyczny zestaw aparatów, dzięki którym ulotne chwile zmieniają się w niezatarte wspomnienia. Fotografie robione przy użyciu matrycy 50 MP z technologią Quad Pixel zachwycają żywymi barwami niezależnie od oświetlenia. Zaawansowany system aparatów fotograficznych smartfona moto g13 dopełniają aparat Macro Vision, osobny czujnik głębi oraz przedni aparat o rozdzielczości 8 MP

Imponujący ekran HD+ o przekątnej 6,5 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz prezentuje realistyczny obraz w wąskich ramkach. Teraz można godzinami oglądać wideo, nie przejmując się baterią. moto g13 ma pojemną baterię, dzięki której można godzinami słuchać muzyki czy rozmawiać na czacie wideo ze znajomymi3. Urządzenie jest też wyposażone w procesor MediaTek® Helio G85 i może się łączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub 4G.

Oprogramowanie i zabezpieczenia

Wszystkie cztery urządzenia działają z czystym systemem Android 13, bez obciążających go skórek czy zdublowanych aplikacji. Android 13 ułatwia personalizację telefonu w jeszcze większym zakresie. Styl graficzny Material You umożliwia dostosowywanie aplikacji pod względem kolorów, motywu i języka. Nawet odtwarzacz multimedialny będzie pasować do gustu muzycznego użytkownika. Dzięki My UX można sterować urządzeniem za pomocą prostych gestów, a ustawienia funkcji rozrywkowych można dostosowywać, tworząc niepowtarzalny wygląd interfejsu,

moto e13

Oprócz nowych urządzeń z rodziny moto g Motorola wprowadza do sprzedaży moto e13. Najnowsza pozycja z rodziny moto e ma smukłą, elegancką i lekką konstrukcję, dlatego doskonale zaspokaja potrzeby będących w biegu użytkowników. Idealna waga tego urządzenia ułatwia oglądanie multimediów i przenoszenie, a wyjątkowe kolory podkreślają styl użytkownika. Ekran HD+ o przekątnej 6,5 cala kusi ostrym i czytelnym obrazem, a przestrzenny dźwięk Dolby Atmos® zaskakuje głębią i szczegółowością podczas korzystania z funkcji rozrywkowych.

Pojemna bateria 5000 mAh umożliwia aktywność przez cały dzień3. moto e13 działa też z sieciami Wi-Fi w pasmach 5 GHz oraz 2,4 GHz6, aby ułatwić płynną łączność. Bluetooth® 5.07 oferuje szybszą transmisję danych, większy zasięg łączności bezprzewodowej oraz lepszą efektywność energetyczną. Ośmiordzeniowy procesor zwiększa wydajność, co widać na czatach wideo czy podczas korzystania z funkcji fotograficznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Współdziałają one z systemem aparatów o rozdzielczości 13 MP oraz aparatem do selfie o rozdzielczości 5 MP, ułatwiając robienie zachwycających zdjęć.

Dostępność produktów i ceny

Model moto g53 5G (wersja pamięci 4/128 GB) jest dostępny w cenie detalicznej 1199 zł w kolorach - Arctic Silver (opalizujące srebro) oraz Ink Blue (czarny).

Smartfony będą dostępne w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, MEDIA EXPERT, MEDIA MARKT, X-KOM, NEONET, KOMPUTRONIK, AMAZON oraz u operatorów: Plus i T-Mobile.

O cenach i dostępności pozostałych smartfonów będziemy informować na bieżąco.

Zastrzeżenia prawne

Niektóre funkcje i dane techniczne produktu mogą zależeć od sieci i podlegać dodatkowym warunkom oraz opłatom. Mogą one też ulec zmianie bez powiadomienia. MOTOROLA, stylizowane logo M, MOTO oraz rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. THINKSHIELD jest znakiem towarowym firmy Lenovo. DOLBY i DOLBY ATMOS są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. MediaTek jest znakiem towarowym MediaTek Incorporated. Snapdragon jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Qualcomm Incorporated. Snapdragon jest produktem Qualcomm Technologies, Inc. i/lub podmiotów zależnych. Android jest znakiem towarowym Google LLC. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2023 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagany abonament na usługi 5G oraz zasięg sieci 5G, dostępne tylko w wybranych obszarach. W razie potrzeby szczegółowych informacji udzieli operator. W porównaniu z obszarem obrazu standardowego aparatu o polu widzenia 78° z tymi samymi proporcjami. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie mieszanego profilu wykorzystania przez medianę użytkowników, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywisty czas działania baterii różni się w zależności od wielu czynników, takich jak moc sygnału, ustawienia sieci i urządzenia, temperatura, stan baterii i wzorce wykorzystania. Bateria musi być mocno wyczerpana. Szybkość ładowania zmniejsza się wraz z poziomem naładowania baterii. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie mieszanego profilu wykorzystania przez medianę użytkowników, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywisty czas działania baterii różni się w zależności od wielu czynników, takich jak moc sygnału, ustawienia sieci i urządzenia, temperatura, stan baterii i wzorce wykorzystania. Na podstawie łączności w sieci 5G [w paśmie poniżej 6 GHz] przy przeciętnym natężeniu ruchu sieciowego. Wymagany jest abonament na usługi 5G oraz zasięg sieci 5G. Dostępność tylko na wybranych obszarach. Urządzenie nie jest kompatybilne ze wszystkimi sieciami 5G. Szczegółowych informacji udzieli operator. Urządzenie działa w obu pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 Ghz. Łączność 5 GHz wymaga dostępnego osobno routera Wi-Fi działającego w pasmie 5 GHz. Na podstawie porównania Bluetooth® 5.0 i poprzedniej wersji — Bluetooth® 4.2.