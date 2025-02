Samsung szykuje trójczęściowy smartfon rozkładający się w tablet!

fot. zrzut ekranu YouTube@Samsung

Podczas premiery nowych smartfonów z serii Galaxy S25 można było zauważyć ikonę wyobrażającą składany potrójnie smartfon, co wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie wśród fanów technologicznych nowinek. Niedawno wyciekły nowe informacje sugerujące, że urządzenie będzie miało nie jeden, ale dwa ekrany – podobnie, jak seria Galaxy Z Fold. Gdy smartfon jest złożony, z przodu znajduje się całkiem zwyczajny 6,49-calowy wyświetlacz zewnętrzny przeznaczony do codziennego użytku.

Strona Android Headlines zacytowała znanego insidera rynku wyświetlaczy Rossa Younga, który zdradził w twitcie, że po całkowitym rozłożeniu ekran mierzył będzie imponujące 9,96 cala, czyli więcej niż w wielu tabletach.

Samsung wybrał ciekawe podejście do składania, dzięki któremu może uniknąć niektórych problemów, które nękały wcześniejsze składane urządzenia, a w szczególności narażenia na porysowanie miękkiej powierzchni elastycznego ekranu składanego. Składane smartfony zazwyczaj wykorzystują elastyczne, plastikowe wyświetlacze OLED, które są szczególnie podatne na zarysowania. W tym jednak wypadku główny wyświetlacz smartfonu Samsunga po złożeniu chowa się bezpiecznie wewnątrz urządzenia. Jest to inne podejście niż w przypadku Huawei Mate XT Ultimate (na zdjęciu poniżej), który składa się w kształt litery Z, przez co część głównego ekranu oraz zagięta krawędź są przez cały czas odsłonięte i narażone na czynniki zewnętrzne.

fot. Huawei

Jednak takie rozwiązanie wymaga dwóch oddzielnych wyświetlaczy, co może sprawić, że urządzenie będzie grubsze i droższe niż składany rywal Huawei. Dopiero po testach i dłuższym użytkowaniu przekonamy się, czy dodatkowa masa przełoży się na większą trwałość i elastyczność.

Samsung rozważa nazwę „Galaxy G Fold”, co ma odróżnić nowego smartfona od serii Samsung Galaxy Z, w której są dwa składane smartfony – mniejszy Z Flip i większy Z Fold. Na razie nie wiadomo jednak nic na temat specyfikacji, a zwłaszcza ceny nowego gadżetu.

Wiadomo jednak, że Samsung nie stawia wszystkiego na G Folda – według nieoficjalnych informacji początkowo wyprodukuje mniej niż 300 000 sztuk nowego smartfona. Data premiery przewidziana jest podobno na trzeci kwartał, czyli mniej więcej wtedy, gdy oczekiwane jest wejście na rynek nowych modeli Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7.

Po premierze nowego urządzenia Samsung zostanie liderem, jeśli chodzi o smartfony składane z trzech części. Huawei był wprawdzie pierwszy, ale Mate XT Ultimate jest obecnie dostępny wyłącznie w Chinach. Samsung G Fold będzie więc pierwszym smartfonem tego typu na rynku europejskim i amerykańskim, co oznacza, że zdobycie jednego z egzemplarzy może okazać się trudne, bo będzie prawdziwą gratką dla early adopterów.