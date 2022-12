Tak wygląda motorola edge 30 fusion w kolorze roku 2023

fot. Motorola

Eksperci ds. spójności i wierności kolorów renomowanego na całym świecie Instytutu Pantone zapowiedzieli jaki będzie kolor roku 2023. Wybierany jest on na podstawie całorocznej analizy globalnych trendów i motywów, z uwzględnieniem wszystkich aspektów społecznych: od mody po marketing, media społecznościowe, a nawet politykę.

Wyłączne w skali światowej partnerstwo marki Motorola z Pantone w kategorii smartfonów pokazuje, jak technologie i kolory mogą się przenikać, tworząc środek ekspresji, pobudzając kreatywność, a przy okazji zapewniając niezwykłe doznania. Kontynuując tę misję, Motorola wprowadza do oferty specjalną wersję motorola edge 30 fusion w kolorze roku 2023 Pantone — PANTONE 18-1750 Viva Magenta, który śmiało prezentuje nową narrację.

Model motorola edge 30 fusion wyróżnia się możliwościami flagowego smartfona pomimo niewiarygodnie smukłej konstrukcji i wyszukanego wzornictwa. Stanowi on doskonałe połączenie przodujących w tej klasie komponentów i funkcji, takich jak bezramkowy wyświetlacz 6,55" pOLED 144 Hz1, platforma mobilna Snapdragon® 888+ 5G i zaawansowany układ aparatów fotograficznych o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Jest także znakomitym ucieleśnieniem koloru roku 2023 według Pantone.

Oprócz dotychczasowej współpracy firmy Motorola w kategorii smartfonów spółka dominująca, Lenovo, zapowiada także szersze partnerstwo globalne dotyczące koloru roku 2023 Pantone wyłącznie w odniesieniu do kategorii komputerów i tabletów. Uczestnicy podczas prezentacji koloru roku Pantone poznawali także „Magentawersum” za pośrednictwem okularów inteligentnych z rzeczywistością rozszerzoną Lenovo ThinkReality A3.

Znaczenie koloru Viva Magenta

Kolor roku 2023 Pantone, Viva Magenta, wyraża entuzjastyczne łączenie płaszczyzny wirtualnej i fizycznej. Ten wyrazisty kolor bazujący na czerwieni z chłodnymi niebieskimi odcieniami to efekt inspiracji przyrodą zbadany przy użyciu technologii. Odkrywa on liczne wymiary i nowy sposób tworzenia. Prowadząc aktywność w różnych przestrzeniach i miejscach jednocześnie, zacieramy granice między aspektami fizycznymi i cyfrowymi, kształtując własną, hybrydową tożsamość. Viva Magenta symbolizuje te relacje, podkreślając, jak konsumenci używają elektroniki do wzmacniania swoich różnych wizerunków oraz wypracowywania wieloaspektowej autoekspresji. Współgra to doskonale z markowym etosem Lenovo i Motorola, w którym wyróżnia się zwiększanie możliwości użytkowników.

Motorola Edge 30 Fusion Pantone

„Nasze wyłączne, globalne partnerstwo z Pantone w kategorii smartfonów wkracza w nowy etap. Jako jedyny producent wprowadzamy na rynek urządzenie w kolorze roku 2023 Pantone, aby umożliwić konsumentom eksplorowanie, tworzenie i przełamywanie barier dzięki technologii” — powiedział Ruben Castano, dyrektor wykonawczy ds. doświadczeń użytkowników i designu Motorola, spółki Lenovo. „Ten kolor wiernie odzwierciedla bieżący moment kulturowy i cieszymy się, że będziemy mogli wprowadzić na całym świecie smartfony motorola edge 30 fusion właśnie w tej wyrazistej barwie”.

„Poznawanie „Magentawersum” wraz z Motorolą i smartfonem motorola edge 30 fusion to prawdziwy zaszczyt” — powiedziała Elley Cheng, wiceprezes i dyrektor generalna Pantone. „Wszystkich nas łączy przekonanie, że design, innowacyjność i autoekspresja mogą generować więcej pomysłowych rozwiązań oraz sprzyjać przyszłości promującej radość i optymizm”.

Audiowizualne doznania dzięki MOTO BUDS 600 ANC

Viva Magenta skłania do aktywnego poznawania technologii, światów i doznań, a chcąc to ułatwić użytkownikom, Motorola dołącza do wersji specjalnej smartfona motorola edge 30 fusion nowe słuchawki douszne MOTO BUDS 600 ANC. Działają one z technologią Snapdragon Sound™, która generuje dźwięk o znakomitej jakości, i oferują hybrydową aktywną eliminację hałasu. Użytkownicy mogą oczekiwać krystalicznie wyrazistego dźwięku o wysokiej rozdzielczości w dowolnej sytuacji: drzemiąc w samolocie, odbierając połączenie wśród ulicznego hałasu czy słuchając muzyki w gwarnej kawiarni.

Spośród dodatkowych funkcji warto wymienić możliwość połączenia słuchawek przez bluetooth z dwoma urządzeniami jednocześnie oraz Google Fast Pairing — funkcję umożliwiającą sparowanie słuchawek z telefonem jednym dotknięciem. Po zdjęciu słuchawek można je włożyć do etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, które zapewnia do 28 godzin2 działania na baterii.

Co więcej, MOTO BUDS 600 ANC mają kolor PANTONE 19-2118 Winetasting — odcień dopełniający kolor roku 2023 Pantone i wersję specjalną smartfona motorola edge 30 fusion. Ta rzucająca się w oczy para kolorów z pewnością stanie się nowym, nieodłącznym elementem garderoby.

W Polsce motorola edge 30 fusion w kolorze roku 2023 Pantone w wersji pamięci 8/128 GB będzie oferowana razem ze słuchawkami MOTO BUDS 600 ANC. Zestaw ten będzie do nabycia w sieci PLUS jeszcze w grudniu. Rekomendowana cena detaliczna 2999 zł.