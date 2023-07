Motorola razr 40 ultra w promocji. Składany flagowiec kupisz taniej o 500 złotych!

fot. Motorola

Model razr 40 ultra to najnowszy składany flagowiec firmy Motorola, wyróżniający się w pełni funkcjonalnym zewnętrznym wyświetlaczem pOLED 3,6”, na którym można uruchamiać aplikacje mobilne. Smartfon cechuje się również eleganckim wzornictwem oraz niepowtarzalną kolorystyką Pantone® - dostępny jest między innymi w edycji Viva Magenta (kolor roku 2023), z obudową wykończoną piękną i praktyczną skórą wegańską.

Ikoniczny design razr 40 ultra łączy się z najnowocześniejszymi technologiami. Kompaktowy format smartfona po rozłożeniu oddaje w ręce użytkownika ogromny ekran o przekątnej 6,9”, odświeżany z częstotliwością do 165 Hz i wykorzystujący wyświetlacz pOLED o bogatej głębi obrazu (HDR10+). Motorola razr 40 ultra to również flagowy procesor Snapdragon® 8 Gen 1., wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej.

fot. Motorola

Fani mobilnej fotografii docenią podwójny moduł głównego aparatu 12 MP (z optyczną stabilizacją obrazu) + 13 MP (ultraszeroki kąt i makro), dający dzięki unikalnemu formatowi urządzenia możliwość robienia selfie z podglądem na żywo na zewnętrznym wyświetlaczu. Zestaw uzupełnia 32 MP aparat nad głównym ekranem. Jak przystało na flagowca, motorola razr 40 ultra wspiera szybkie ładowanie TurboPower 30 W i daje użytkownikowi możliwość ładowania bezprzewodowego.

motorola razr 40 ultra

Teraz 500 złotych taniej!

Promocja, w której smartfon razr 40 ultra dostępny będzie za 4999 zł (o 500 zł taniej w stosunku do sugerowanej ceny detalicznej 5499 zł) obowiązuje od 26.07 do 4.08 włącznie lub do wyczerpania zapasów. Biorą w niej udział wszyscy partnerzy marki Motorola – zarówno sieci sprzedażowe, jak i operatorzy komórkowi. Węcej informacji o smartfonie motorola razr 40 ultra znajdziecie na oficjalnej stronie producenta oraz w naszym artykule.

fot. Motorola