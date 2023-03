Zwijany smartfon Motorola - koncept przyszłości

fot. Motorola

Nowy, koncepcyjny zwijany smartfon to owoc pracy zespołu 312 Labs - wewnętrznej, zajmującej się innowacjami grupy badawczej firmy Motorola. Zrzesza ona specjalistów od produktów, badań, wzornictwa i konstrukcji z całego świata. Zespół 312 Labs bada kilka obszarów najnowszych technologii, w szczególności koncentrując się na opracowywaniu innowacyjnych formatów urządzeń, które zaspokoją potrzeby klientów i dadzą im zupełnie nowe doznania. W najnowszym, koncepcyjnym smartfonie rozwinięte zostały technologie związane z wyświetlaczem oraz rozwiązania mechaniczne znane dotychczas z urządzeń składanych. Nowy koncept wskazuje kierunek rozwoju dynamicznych formatów urządzeń i fascynujące możliwości przyszłych generacji smartfonów.

fot. Motorola

Wizja zwijanych smartfonów

Motorola postrzega smartfony jako przedłużenie użytkowników - narzędzie, które umożliwia adaptację do otoczenia i łatwe wykonywanie zadań. Obecnie marka inwestuje w technologię pOLED (elastycznych ekranów OLED), gdyż oferuje ona optymalne połączenie obrazu i komfortu. Tę ideę wyraża koncepcja zwijanego smartfona, którego ekran może przybierać trzy różne stany: rozwinięty, kompaktowy i podgląd. Zmieniać je można jednym naciśnięciem przycisku.

fot. Motorola

Mający zaledwie około 10 cm długości smartfon koncepcyjny można skrócić do mniejszego formatu, co wyróżnia go na tle obecnej generacji urządzeń klasy premium. Ekran o przekątnej 6,5” nadaje się do pracy lub mobilnego gamingu, a skrócony format 5” znacznie ułatwia przenoszenie smartfonu. Urządzenie daje więc nieograniczone możliwości tworzenia treści i rozrywki, będąc jednocześnie niezwykle elastycznym i kompaktowym.

Najwszechstronniejszy na świecie 5-calowy smartfon koncepcyjny firmy Motorola wyróżnia się następującymi zaletami:

Dopasowuje się do sytuacji, umożliwiając wybór między dużym obrazem a komfortem;

Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie nadaje się do obsługi jedną ręką i mieści się w kieszeni;

Rozwija się, oferując duży ekran 6,5” idealny do pracy czy wyświetlania treści multimedialnych;

Dostosowuje się kontekstowo, przybierając stan rozwinięty, kompaktowy lub podglądu na podstawie działań lub zamierzeń użytkownika;

Wyświetlana zawartość płynnie i dynamicznie dostosowuje się do urządzenia w miarę zwijania i rozwijania;

W układzie kompaktowym wyświetlacz z tyłu urządzenia przedstawia krótkie powiadomienia i umożliwia łatwe robienie selfie aparatem wysokiej jakości.

fot. Motorola

312 Labs

312 Labs z siedzibą w Chicago w stanie Illinois to globalny, wielodyscyplinarny zespół ekspertów branżowych i liderów merytorycznych w dziedzinie zarządzania produktem, badań, wzornictwa i konstrukcji. Nazwa 312 pochodzi od jednego z najbardziej znanych numerów kierunkowych w Chicago i odzwierciedla tradycje innowacyjności Motorola.