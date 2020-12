Ms. Marvel - pierwszy opis, obsada i przybliżona data premiery serialu MCU

Źródło: Marvel/Disney+

Nadchodzi nowa generacja herosów MCU. Jedną z nowych superbohaterek jest Kamala Khan, czyli Ms. Marvel, którą zobaczymy w nadchodzącym serialu Disney+. Zdjęcia do produkcji rozpoczęto niedawno, tymczasem w sieci pojawiło się ogłoszenie pełnej obsady, krótki opis i potwierdzenie roku premiery. Choć cały czas mówiło się o 2022 roku, jedna ze świeższych plotek sugerowała 2021. Teraz oficjalnie potwierdzono, że serial obejrzymy właśnie pod koniec przyszłego roku (jesień). Wygląda więc na to, że - po dłuższej przerwie - nadchodzi okres wypełniony produkcjami MCU (w tym wypadku - serialami).

Otrzymaliśmy też wstępny opis fabuły (a w tym wypadku - raczej postaci): Nastoletnia Kamala Khan, dorastająca w Jersey City Pakistanko-Amerykanka, to pilna uczennica, zapalona gamerka i nienasycona autorka historii fan-fiction. Dziewczyna ma szczególne upodobanie do superbohaterów, a zwłaszcza do Kapitan Marvel.

W obsadzie, poza wcielającą się w główną bohaterkę Iman Vellani, są: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha.