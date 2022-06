Ms. Marvel - reżyserzy reagują na bombardowanie negatywnymi ocenami. Zaskakująco pozytywnie!

materiały prasowe

Ms. Marvel to nowy serial MCU. Mimo bardzo pozytywnych reakcji zarówno ze strony widzów, jak i krytyków, znalazła się grupa, która zaczęła bombardować tytuł negatywnymi ocenami na IMDb. To praktyka, którą coraz częściej widać w ostatnich latach w przemyśle rozrywkowym - często jest to celowy zabieg, który nie ma za wiele wspólnego z jakością produkcji. Reżyserzy serii, Adil El Arbi i Billal Fallah, postanowili skomentować sytuację. W rozmowie z Gizmondo podzielili się tym, co o tym myślą.

Ms. Marvel - reżyserzy reagują na negatywne oceny

Powodem dla tak niskiej oceny jak 1 miałyby być między innymi zmieniona geneza mocy Kamali Khan, czy klimat serialu stworzony z myślą o młodszym widzu. Niektórzy oskarżali nawet Marvel Studios o przesadną "poprawność polityczną".

Adil El Arbi skomentował negatywne reakcje niektórych widzów tak:

Cóż, myślę, że wartości fandomu są odzwierciedleniem społeczeństwa, więc musisz mieć zarówno negatywy, jak i pozytywy. Wierzymy, że ogólnie przeważają pozytywy. W końcu fandom jest powodem, dla którego robimy te wszystkie seriale i filmy. To on sprawia, że superbohaterowie Marvela i MCU są wielcy, stąd wziął się AvengerCon. Chcemy oddać hołd temu fandomowi - dlatego Kamala jest fanką. Musisz także szanować fandom, ponieważ mają tak wielką pasję w stosunku do tego. Myślę, że próbujemy skupić się na pozytywnych aspektach, na ich miłości i oddaniu, jakie nam dają. Nie dostaniesz tego w żadnej innej pracy i to prawdziwa przyjemność. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład w MCU zadowoli fandom na całym świecie, szczególnie jego młodszych członków.

Ms. Marvel

Widać, że reżyserzy podeszli do sprawy bardzo spokojnie i pozytywnie. I zamiast zdenerwować się na część fandomu, docenili raczej całokształt i pasję fanów MCU.