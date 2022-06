Gwiazda Ms. Marvel o spotkaniu z Tomem Hollandem. Aktor zaspojlerował jej Spider-Man: No Way Home!

Fot. Marvel

Tom Holland jest znany z tego, że nie umie dochować sekretów. I przekonała się o tym sama Iman Vellani. Gwiazda serialu Ms. Marvel opowiedziała o 1. spotkaniu z aktorem, podczas którego zaspojlerował jej widowisko Spider-Man: No Way Home.

W innej rozmowie skomentowała także, jak to jest znać wielkie tajemnice MCU, gdy samemu jest się wielkim fanem Marvela. Wygląda na to, że w przeciwieństwie do swojego kolegi po fachu zamierza być bardziej tajemnicza!

Tom Holland zaspojlerował Iman Vellani Spider-Mana

Iman Vellani dla Elite Daily wspomniała o swoim pierwszym spotkaniu z Tomem Hollandem, podczas którego aktor wcielający się w Pajączka odwiedził ją na planie Ms. Marvel... i pokazał jej swoje zdjęcie z Tobey'em Maguirem. Artystka wolała być zaskoczona tymi nowinami podczas seansu, jednak podkreśliła, że kolega po fachu był bardzo miły. Oboje rozmawiali ze sobą o granych postaciach i można odnieść wrażenie, że odnosili się do siebie jak do innego fana Marvela, a nie aktora.

Byłam na wpół ubrana, dosłownie stanik i spodenki. Zareagowałam: O mój Boże. Jestem teraz półnaga. [...] Tom Holland był jak: o czym w ogóle jest twój serial? Na co ja spytałam: A o czym w ogóle jest Spider-Man? Wtedy pokazał mi zdjęcie z Tobeyem Maguirem!

Ms. Marvel - Kamala

Gwiazda Ms. Marvel o sekretach MCU

Aktorka w rozmowie z Rotten Tomatoes TV powiedziała, że fani Marvela kochają snuć teorie i są subreddity (kategorie na forum internetowym) poświęcone tylko spojlerom. Choć jest częścią tego wszystkiego, to teraz wie rzeczy, do których inni nie mają dostępu. Iman Vellani przysięgła Kevinowi Feige'owi, że nigdy nie wyciągnie z niej spojlera. Jimmy Fallon w swoim programie naciskał na to, jakie zna sekrety.

Znam sekrety! Znam sekrety! Cóż, lubię myśleć, że znam sekrety. Nie wiem, na ile po prostu chcą poprawić mi humor. Ale myślę, że znam sekrety. To jak supermoc, wiesz? Dla niektórych ludzi to pieniądze i sława. Dla mnie - to sekrety MCU.