28 stycznia Mucha Comics wyda kolejne dwa komiksy. Będą to kontynuacje znanych już serii.

Eskalacja to czwarty tom cyklu The Wicked + The Divine, w którym bogowie zstąpili na Ziemię. Natomiast Powstanie robotów to już piąty tom cyklu science fiction pt. Descender, w którym śledzimy konflikt między ludźmi i robotami.

Oto okładki oraz przykładowe plansze z zapowiedzianych komiksów: