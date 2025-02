fot. Disney

Mufasa: Król Lew od 18 lutego 2025 roku jest dostępny w usłudze VOD. Jeśli przegapiliście premierę kinową albo pragniecie powtórzyć seans, to wreszcie jest to możliwe. Poniżej znajdziecie listę serwisów, które mają w swojej ofercie film do kupienia lub wypożyczenia. Warto zauważyć, że ceny są takie same na każdej platformie.

Mufasa: Król Lew już w VOD. Gdzie obejrzeć kinowy hit Disneya?

Player - można wypożyczyć film za 49.99 złotych.

- można wypożyczyć film za 49.99 złotych. Prime Video - można wypożyczyć film za 49.99 złotych lub kupić za 69.99.

- można wypożyczyć film za 49.99 złotych lub kupić za 69.99. PREMIERY CANAL+ - można wypożyczyć film za 49.99 złotych.

- można wypożyczyć film za 49.99 złotych. Apple TV - można wypożyczyć film za 49.99 złotych na 48 godzin lub kupić za 69.99.

- można wypożyczyć film za 49.99 złotych na 48 godzin lub kupić za 69.99. Rakuten - można wypożyczyć film za 49.99 złotych lub kupić za 69.99.

Niestety, film nie jest jeszcze dostępny na Disney+ w Polsce.

Mufasa: Król Lew - informacje

Historia skupia się na tytułowym bohaterze, który po oddzieleniu od stada błąka się po dziczy, gdzie poznaje Takę, innego następcę tronu. Wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż, podczas której będą musieli zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem. Mufasę widzowie znają już oczywiście z bajki i live-action Król Lew.

Mufasa: Król Lew zadebiutował na świecie 18 grudnia 2024 roku. Film okazał się hitem i zarobił 687 mln dolarów na świecie.