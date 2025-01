Kontrowersyjna adaptacja gry może otrzymać drugą szansę. Disney szykuje reboot?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu mówi się, że klątwa adaptacji gier wideo została przełamana, a kolejne produkcje mające ostatnio premierę zdają się to potwierdzać. W ubiegłych dekadach wiele z filmów zostało jednak pożartych przez krytyków. Bardzo możliwe, że jeden z nich otrzyma od Disneya drugą szansę.

Kontrowersyjna adaptacja gry może otrzymać drugą szansę

Scooper MyTimeToShineH twierdzi, że Disney ma w planach reboot Księcia Persji. Był to film z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej wyreżyserowany przez Mike'a Newella, który chociaż nie spodobał się krytykom ani publiczności (kolejno 37% i 58% w serwisie Rotten Tomatoes) to zarobił niezłe na tamten okres pieniądze i do 2016 roku był najlepiej zarabiającą produkcją na podstawie gry. Wówczas rekord pobił Warcraft, który później został też pokonany przez Super Mario Bros. Film.

Film był krytykowany z powodu obsadzenia amerykańskiego aktora w roli postaci irańskiego pochodzenia. Sam Jake Gyllenhaal przed laty przyznał, że udział w tej produkcji wiele go nauczył.

Myślę, że wiele się nauczyłem dzięki temu filmowi. Po udziale w nim spędziłem dużo czasu na dokładnym wybieraniu ról i myśleniu o tym, dlaczego powinienem je przyjąć.

