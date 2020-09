Mulan - amerykańscy prawodawcy wzywają dyrektora Disneya do wyjaśnień

fot. Disney

Grupa prawodawców ze Stanów Zjednoczonych wysłała w piątek (11.09) list do dyrektora Disneya, Boba Chapeka, w którym odnieśli się do kolejnych kontrowersji dotyczących filmu Mulan. W liście wzywają Chapeka do wyjaśnienia kwestii zaangażowania chińskiego rządu w produkcję filmu oraz stopnia, w jakim Disney był świadomy zgłaszanych naruszeń praw człowieka w regionach, w których odbywały się zdjęcia.

Przypomnijmy, że aktorskiej wersji Mulan towarzyszy atmosfera ogromnego skandalu. Oburzenie widzów i przedstawicieli branży filmowej przerodziło się w bojkot. Jednym z wielu "grzechów" filmu jest niedawno ujawniony fakt, że kręcono go m.in. w prowincji Sinciang (Xinjiang). Jak wiemy, Chiny stworzyły z tego regionu autonomicznego wielki obóz internowania. Znajdują się tam obozy koncentracyjne, w których więzi się Ujgurów oraz inne muzułmańskie mniejszości, które zamieszkują Chińską Republikę Ludową. Jest to aż milion prześladowanych i okrutnie traktowanych ludzi. Według ekspertów również tam - w ramach kampanii ograniczającej przyrost naturalny - kobiety poddawane są przymusowej sterylizacji.

Eksperci określają działania Chin jako kulturowe ludobójstwo. Jak piszą ustawodawcy we wspomnianym liście:

Współpraca Disneya z urzędnikami Chińskiej Republiki Ludowej, odpowiedzialnymi za popełniane okrucieństwa i tuszowanie zbrodni, jest głęboko niepokojąca.

Dalej wzywają CEO Disneya do szczegółowych wyjaśnień.