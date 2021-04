Multikino otworzy się 29 maja? Mamy oświadczenie!

fot. Multikino

28 kwietnia 2021 roku ogłoszono podczas konferencji prasowej, że kina w Polsce zostaną otwarte 29 maja 2021 roku. Pamiętając, ze na przełomie lutego i marca multipleksy podjęły decyzję o nieotwieraniu swoich placówek, uzyskaliśmy od przedstawicieli sieci Multikino oświadczenie, które ogłasza ich decyzję: sieć otwiera się 29 maja!

Informowaliśmy Was już o planach repertuarowych dystrybutorów. Do kina do końca czerwca wejdą między innymi Mortal Kombat, Godzilla kontra Kong oraz Szybcy i wściekli 9.

Multikino - oświadczenie