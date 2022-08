Multikino - sierpień w kinie. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Sierpień w Multikinie to sporo ciekawych tytułów, które niewątpliwie przyciągnął kinomanów przed ekrany. Co ciekawego można będzie obejrzeć w drugi miesiąc wakacji?

5 sierpnia na ekrany wejdzie ekscytujący film akcji Bullet Train, w którym główną rolę gra Brad Pitt. Za sterami stoi David Leitch, współtwórca Johna Wicka i reżyser hitu Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, więc można na podstawie tego wysnuć wniosek, jakiego poziomu akcyjniak to będzie. Tego samego dnia wejdzie też polska komedia obyczajowa Każdy wie lepiej. W gwiazdorskiej obsadzie u boku Joanny Kulig widzowie zobaczą między innymi: Michała Czerneckiego, Andrzeja Seweryna, Grażynę Szapołowską, Macieja Musiałowskiego oraz Ewę Wencel.

12 sierpnia to jeden z prawdopodobnie najlepszych i najbardziej oryginalnych horrorów 2022 roku, czyli Nie!. Za kamerą Jordan Peele, a jeśli oglądaliście Uciekaj! oraz To my, to wiecie jak bardzo jest to nietuzinkowy reżyser.

19 sierpnia to czas dla pokolenia RTL7, czyli premiera najnowszego kinowego anime ze świata Dragon Balla. Dragon Ball Super: Super Hero opowiada o Piccolo i Gohanie, więc dla odmiany to oni są centralnymi postaciami, a nie Goku i Vegeta. Będą musieli się zmierzyć z nowymi, groźnymi androidami Armii Czerwonej Wstęgi, która znana jest ze starych seriali. Bilety już są dostępne w przedsprzedaży.

26 sierpnia to data dla każdego fana serii After, czyli wielki finał serii w postaci After 4. Związek Tessy i Hardina przeszedł tyle prób, że wydaje się trwalszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak, gdy na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi. Czy można docenić prawdziwe uczucie, gdy odkryje się, że całe dotychczasowe życie było kłamstwem? Czy można raz jeszcze zaufać, czując się oszukanym przez cały świat? Tessa i Hardin odkryją, że nie są od siebie tak różni, jak dotąd sądzili. Ona nie jest już tą niewinną, słodką dziewczyną, którą była przed laty, a on przestał być tym okrutnym, zbuntowanym chłopakiem, który kiedyś tak ją oczarował. Jednak to, co tak dramatycznie dzieli Tessę i Hardina sprawia jednocześnie, że nie mogą bez siebie istnieć. Czy ten ostatni raz Tessa znajdzie w sobie siłę, by pomóc ukochanemu zmierzyć się z demonami przeszłości?

Multikino dla najmłodszych

W sierpniu będą też propozycję dla dzieci. Poza tym, że Minionki: Wejście Gru nadal będą wyświetlane przygotowano kilka nowości.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.

