Nowe Multikino w Warszawie! Cinema3D Reduta zmieni się na Multikino Atrium Reduta

Fot. Materiały prasowe

Powstanie nowe Multikino w Warszawie! Do tej pory we wspomnianym mieście było dostępnych pięć różnych lokalizacji popularnej sieci: Złote Tarasy, Ursynów, Wola Park, Targówek i Młociny. Jednak od 22 kwietnia 2022 roku w dzielnicy Ochota br. Cinema3D Reduta zmieni się na Multikino Atrium Reduta, oferując kinomaniakom kolejne miejsce do oglądania filmów na dużym ekranie. Bilety na seanse można nabyć przez stronę www lub aplikację mobilną już od 14,90 zł. Zobaczcie zdjęcia nowego kina w poniższej galerii.

Nowe Multikino w Warszawie [ZDJĘCIA]

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia i materiały promocyjne szóstego Multikina w Warszawie. Na fotografiach widać także, jak prezentują się sala kinowa i kasy biletowe z przekąskami. Zobaczcie sami.

Multikino Atrium Reduta w Warszawie

Z nadchodzących filmów już niedługo na dużym ekranie zadebiutuje między innymi Doktor Strange w Multiwersum Obłędu. Za to już odbyły się takie premiery kinowe jak Nieznośny ciężar wielkiego talentu i Wiking - które można obejrzeć w Multikinie.

Wybierzecie się do nowego Multikina w Warszawie? Dajcie znać w komentarzu.