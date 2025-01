Wiemy, kto wcieli się w tajemniczego Nadzorcę z Załogi rozbitków. To kultowy aktor z V jak Vendetta

Źródło: materiały prasowe

Jedną z największych tajemnic, które przedstawił serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków jest tożsamość Nadzorcy, czyli człowieka zarządzającego ukrytą planetą At Attin, z której pochodzi czwórka dziecięcych bohaterów produkcji. W sieci pojawiło się wiele spekulacji na temat jego prawdziwej tożsamości, a o jednej z teorii możecie przeczytać więcej TUTAJ.

Chociaż postaci nie pokazano na ekranie, to kilkukrotnie można było usłyszeć jej głos. Fani rozpoznali w tym tonie jednego z kultowych, brytyjskich aktorów, a napisy końcowe do przedostatniego odcinka serialu zdradziły, kto się w niego wciela. Otóż jest to Stephen Fry, czyli aktor, komik i reżyser, który w przeszłości brał m.in. udział w takich produkcjach jak V jak Vendetta czy seria filmów Hobbit.

Ostatni odcinek serialu ma się skupić na postaci granej przez Jude'a Lawa, czyli Jodzie, który okazał się być ostatecznie przeciwnikiem młodocianych bohaterów. Retrospekcje mają wyjaśnić powód użycia ujęcia, które do złudzenia przypomina moment z rzezi adeptów Jedi dokonanej przez Anakina Skywalkera w Zemście Sithów.

