MultiVersus powraca. Wideo pokazuje "drogę do premiery"

Od jakiegoś czasu w sieci zaczęły pojawiać się informacje na temat zbliżającego się powrotu MultiVersus, czyli bijatyki z bohaterami znanymi z popkultury - w tym między innymi Batmanem, Supermanem, Aryą Stark czy Królikiem Bugsem. Teraz zaś twórcy opublikowali nowe wideo oraz podzielili się szczegółami. Okazuje się, że na pełnoprawny debiut gry nie będziemy musieli długo czekać.

Pełna, premierowa wersja MultiVersus zadebiutuje już 28 maja 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S, na dodatek z pełną rozgrywką międzyplatformową i przenoszeniem postępów między urządzeniami. Bijatyka będzie dostępna w modelu biznesowym free to play z mikrotransakcjami, ale wszystkich grywalnych bohaterów będzie można zdobyć bez potrzeby sięgania do portfela. Twórcy zdecydowali się przy okazji na wprowadzenie pewnych zmian i nowości: całość przeniesiono na silnik Unreal Engine 5, nie zabraknie też nowych bohaterów i mechanik, a także "trybu PvE".

Poniżej możecie zapoznać się z udostępnionym wideo, które przedstawia, jak wyglądała "droga MultiVersus do premiery".