Andor w 2. sezonie przedstawi relację z K-2SO. Serial nawiązał do kultowej gry sprzed 30 lat

W pierwszej połowie przyszłego roku powróciły do odległej galaktyki, aby obserwować dalsze poczynania Cassiana Andora, którego samodzielny serial nieoczekiwanie spotkał się z wielkim uznaniem krytyków oraz fanów, którzy nie mogą się doczekać kolejnej odsłony. Promocja serialu powoli rusza naprzód. Wczoraj poznaliśmy oficjalny opis fabuły 2. sezonu, a dziś Diego Luna wcielający się w głównego bohatera opowiedział o swojej postaci dla Empire. Przypomnijmy, że oba sezony Andora opowiadają pięcioletnią historię prowadzącą do wydarzeń z Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Na przestrzeni pierwszego sezonu poznaliśmy wydarzenia z pierwszego roku z tych pięciu lat. Cassian Andor mimo początkowej niechęci będzie teraz oddanym członkiem Rebelii.

To człowiek w pełni oddany Rebelli. - mówi Diego Luna. - To ktoś, kto musi się wznieść na wyższy poziom. Jest przed nim wielka góra, na którą musi się wspiąć, żeby być tym facetem, co w Łotrze 1.

Wiemy już, że w 2. sezonie pojawi się droid K-2SO, który pojawił się też w filmie. Ponownie głosu użyczy mu Alan Tudyk. To przeprogramowany imperialny droid, który ostatecznie stał się najlepszym przyjacielem Andora. 2. sezon pokaże, jak do tego doszło.

Widownia pewnie zdążyła już sobie wymyślić własną wersję historii poznania się Cassiana i K-2. To wiele mówi o Cassianie, że jego najlepszym przyjacielem jest droid, do tego przeprogramowany. Ale jak to się stało i jaki on był przed tym? Odpowiemy na te pytania. - zapewnia Luna.

Empire podzieliło się też zdjęciem z 2. sezonu, a także okładkami z postaciami z niego.

Gwiezdne Wojny: Andor

2. sezon Andora nawiązuje do kultowej gry

Fani Gwiezdnych Wojen są specami w odnajdywaniu easter eggów i nie inaczej było teraz. Po tym jak Disney+ opublikowało zapowiedź swoich produkcji na 2025 rok, znalazło się tam miejsce dla kilku ujęć z Andora. W jednym z nich bohater kradnie w swoim stylu imperialnego TIE Fightera. Fani jednak szybko zauważyli, że to nieco odmienny design od klasycznego. Nowa wersja TIE nawiązywała do gry komputerowej z 1994 roku, czyli Star Wars: TIE Fighter. Porównanie możecie zobaczyć poniżej.

Gwiezdne Wojny: Andor - opis fabuły 2. sezonu

Drugi sezon ma skupić się na przemianie głównego bohatera z żołnierza w przywódcę i bohatera. Historia obejmie cztery lata, więc sezon zostanie podzielony na segmenty, z których każdy — trzyodcinkowy — przedstawi kolejny rok z życia Cassiana Andora.

Oficjalny opis fabuły brzmi:

Drugi i ostatni sezon opowiada o Cassianie Andorze i kształtującej się Rebelii na przestrzeni czterech lat, które doprowadzą do odkrycia planów Gwiazdy Śmierci i wydarzeń z Łotra 1. W pierwszym sezonie widzieliśmy, jak Cassian ewoluował z cynicznego, zwyczajnego człowieka w ochotnika rewolucji. Drugi sezon ukaże jego przemianę z żołnierza w przywódcę, a następnie bohatera, podążającego ścieżką swojego przeznaczenia. Od pierwszej sceny Cassian spotykał zarówno sojuszników, jak i wrogów, a w nadchodzącym sezonie zobaczymy, jak te relacje się rozwijają wraz ze zbliżającą się galaktyczną wojną domową. Wszyscy zostaną poddani próbie, a zdrady, poświęcenie i konflikty interesów zyskają kluczowe znaczenie, gdy stawki będą coraz wyższe.

Premiera drugiego sezonu Gwiezdne Wojny: Andor zaplanowana jest na 22 kwietnia 2025 roku.

