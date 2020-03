naEKRANIE.pl apeluje #zostańwdomu

Nasza rzeczywistość zmieniła się z dnia na dzień za sprawą pandemii. Medycyna sobie z koronawirusem poradzi, co do tego nie mamy wątpliwości, ale my, obywatele, musimy w tym pomóc. Nasza redakcja postanowiła przyłączyć się do akcji #zostańwdomu. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za wszystkich wokół. Jeśli nie musicie wychodzić z domu do 25 marca, to tego nie róbcie.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by newsami, artykułami, recenzjami pomóc Wam przetrwać ten trudny czas. Znajdziecie u nas informacje na temat tego, co dzieje się w popkulturze, czym możecie zająć się w domu, co oglądać, w co zagrać, a także tego, jakie nowe technologie mogą Wam pomóc w pracy w domu.

Pamiętajcie, razem jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, więc prosimy Was: zostańcie w domu. Pomagajcie sobie nawzajem, zwłaszcza osobom starszym, oczywiście zachowując przy tym wszystkie środki ostrożności.

Redakcja naEKRANIE.pl