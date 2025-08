40. urodziny studia Rare. Zobaczcie unikalnego pada do konsoli Xbox

Amazon

Amazon ujawnił istnienie specjalnego kontrolera Xbox, zaprojektowanego przez renomowaną markę 8BitDo, który ma uświetnić tę wyjątkową okazję. Kontroler, którego premiera wydaje się być kwestią czasu, z uwagi na to, że Rare obchodzi swoje urodziny 4 sierpnia, będzie kompatybilny z konsolami Xbox One i Xbox Series, a także z PC, urządzeniami z systemem Android oraz iOS. Cena detaliczna urządzenia to 89,99 USD.

Czym wyróżnia się ten jubileuszowy pad? Przede wszystkim wyposażono go w drążki z efektem halla, co oznacza większą precyzję i dłuższą żywotność, eliminując problem dryfowania. Dodatkowo, kontroler posiada tylne łopatki, co z pewnością docenią gracze poszukujący dodatkowych możliwości personalizacji i szybszej reakcji w grach. Co więcej, jest to pierwszy bezprzewodowy kontroler Xbox od 8BitDo, który wykorzystuje technologię 2.4 GHz, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie bez opóźnień.

Sprzęt można już zamawiać z amerykańskiego Amazona. Wówczas trzeba jednak doliczyć kilkanaście dolarów za przesyłkę.

Studio Rare istnieje od 1985 roku, obecnie znajduje się ono w rękach Microsoftu, a na swoim koncie ma takie hity sprzed lat, jak Battletoads, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007 oraz Perfect Dark. Młodsi gracze mogą je znać z gry Sea of Thieves czy anulowanego w ostatnim czasie przez Microsoft projektu Everwild.