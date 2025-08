Punisher w końcu ma nowy kostium. Tak wygląda w filmie Marvela

Marvel/Netflix

W ramach szyldu Special Presentation powstaje film dla Disney+, którego bohaterem będzie Punisher. Jon Bernthal od tygodni pracuje już na planie, a przez ten czas wiele materiałów wyciekło do sieci. Widzieliśmy go w kostiumie z daleka, ale na takich zdjęciach niewiele widać. Teraz do sieci trafiła fotka z planu, na której Jon Bernthal prezentuje się w kostiumie Punishera w pełnej okazałości. Jest to jego pierwszy oficjalny strój w ramach MCU, do którego powrócił w serialu Daredevil: Odrodzenie.

Punisher w kostiumie

Zobaczcie i oceńcie sami, jak się prezentuje! Niewykluczone, że podobny strój będzie mieć w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, do którego trwają już prace. Bernthal przeniesie się na ten plan po zakończeniu zdjęć do Punishera.

Punisher – co wiemy o filmie?

Do tej pory mieliśmy dwa tytuły w ramach szyldu Special Presentation. Były to Wilkołak nocą oraz Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Nie są to seriale, nie są to również filmy pełnometrażowe. Można więc spodziewać się, że historia Punishera powinna zamknąć się w maksymalnie godzinie czasu trwania.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale historia rozgrywa się po wydarzeniach z Daredevil: Odrodzenie. Nie wiadomo, kiedy nowy Punisher trafi do Disney+.