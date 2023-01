Najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku wg IMDb. Zaskakująca lista, podium to niespodzianka

fot. materiały prasowe

Najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku według oficjalnie opublikowanej listy IMDb to zaskoczenie. Dane oparte są na wewnętrznych informacjach o zainteresowaniu użytkowników odwiedzających popularną bazę filmową. Największą niespodzianką jest to, że wbrew pozorom w TOP 10 nie ma za dużo wielkich hollywoodzkich widowisk z rozmachem. Co więcej te tytuł są raczej w dole listy, a najpopularniej filmy mogą zaskoczyć. Zwłaszcza pozycja numer dwa, na której jest jedna z największych niespodzianek ogłoszonych w 2022 roku.

Najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku wg IMDb

Na liście mamy do tego jedną animację, a z wielkich filmów z ogromnym budżetem i rozmachem mamy jedynie Małą syrenkę, Ant-Mana 3 oraz Indanę Jonesa 5. Nie zabrakło też miejsca na tradycyjnie kino akcji. Zobaczcie i dajcie znać, na jakie tytuły czekacie. Nie da się ukryć, że 2023 rok nie będzie należeć jedynie do sequeli, historii superbohaterskich, bo jest tutaj miejsce na oryginalne opowieści, które mogą zaskoczyć w box office i stać się wielkim hitami.