Najniższe oceny na naEKRANIE.pl w 2023 roku. Te filmy, seriale, gry i książki są według nas najgorsze

W 2023 roku zrecenzowaliśmy dla Was wiele filmów, seriali, gier i książek. Ocenialiśmy je zgodnie z naszymi sumieniami, często wywołując żarliwe dyskusje w komentarzach. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że nie ma obiektywnych ocen, a każdy sąd jest uzależniony od osobistej perspektywy recenzenta. Nasze opinie nie zawsze pokrywały się z Waszymi, ale na tym właśnie polega piękno dyskursu o popkulturze. W końcu już Nietzsche mawiał, że "wszelkie życie jest waśnią o gusty i o smaki".

Z doświadczenia wiemy, że bardzo lubicie podsumowania wskazujące najgorsze wytwory popkultury. Nie ma w tym nic złego - każdy chce czasem zasiąść w loży szyderców, aby ostrzem bezlitosnej krytyki potraktować dzieła, będące zaprzeczeniem sztuki. Specjalnie dla Was zebraliśmy nasze osobiste typy filmów, seriali, gier i książek, które w 2023 roku przyszło nam ocenić bardzo nisko. W poniższej galerii znajdziecie wszystko, co otrzymało u nas maksymalną notę 3/10. W przeważającej liczbie są to filmy i seriale, ale znajdziecie też kilka gier, a nawet książkę. Na samym szczycie listy widnieje natomiast parę "jedynek", czyli produkcji, przy których recenzent dosłownie rwał włosy. Zapraszamy na tę osobliwą retrospektywę 2023 roku. Podczas przeglądania galerii zwróćcie też uwagę na dzieła, które wśród ogólnoświatowej krytyki i publiczności zdobyły uznanie, a dla naszego recenzenta były totalną porażką. Czy może być piękniejszy dowód na dziennikarską niezależność redaktorów naEKRANIE?

Filmy, seriale, gry i książki z najniższymi ocenami na naEKRANIE.pl

After 5 - ocena 3/10

