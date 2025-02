Channing Tatum uczy cieszynek piłkarzy Ryana Reynoldsa. Jest zabawne wideo

fot. materiały prasowe

Reklama

Ryan Reynolds oraz Channing Tatum stworzyli reklamę na Super Bowl, która promuje oficjalnego sponsora drużyny piłkarskiej Wrexham, której właścicielem jest hollywoodzka gwiazda. Panowie niedawno razem zagrali w Deadpool & Wolverine, więc ich współpraca nie jest zaskoczeniem. Czy to, co przygotowali, potrafi rozbawić?

Channing Tatum uczy piłkarzy Wrexham cieszynek

Tatum wkracza do szatni piłkarzy Wrexham, dając im wiadomość, że szefowie nie są zadowoleni z ich cieszynek, czyli tego, jak celebrują gole. Chodzi oczywiście o Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya, którzy są właścicielami klubu. Potem zaczyna ich uczyć, tańcząc w stylu swojej postaci z serii Magic Mike.

Zobaczcie sami, jak to wyszło:

Początek lutego to zawsze wysyp reklam przygotowanych na finał Super Bowl. Najpopularniejsze wydarzenie telewizyjne roku, które co roku przyciąga przed ekrany ponad 100 mln widzów, jest znane z tego, że firmy wydają miliony, by stworzyć ciekawe, efektowne i pomysłowe spoty reklamowe z udziałem największych gwiazd kina.

Finał Super Bowl odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego czasu polskiego. Dlatego w poniedziałek rano będziemy mogli zobaczyć wszystkie reklamy, a także zapowiedzi filmów i seriali.