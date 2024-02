Najlepsze filmy science fiction w historii - to chyba ranking ostateczny. Diuna daleko, nr 2 to poziom ekspercki

MGM/UA Distribution/Pandora Cinema/Newmarket/Warner Bros./BFI/Film4

Reklama

Jeśli fraza "najlepsze filmy science fiction w historii" wciąż nie wychodzi Wam z głowy, nie mogliście trafić w lepsze miejsce. Na naszej stronie sięgaliśmy po nią wielokrotnie, przedstawiając najwybitniejsze ekranowe dzieła bodaj najpopularniejszego gatunku kina. Ranking gonił ranking, a my pokazywaliśmy zestawienia odnoszące się do XXI wieku, ostatniej dekady czy po prostu całej historii X Muzy. Czas podsumować wszystkie te wędrówki i zaprezentować listę, która z całą pewnością aspiruje do miana "ostatecznej".

Kilka tygodni temu ranking najlepszych filmów science fiction wszech czasów opublikował prestiżowy magazyn Rolling Stone. Założone w 1967 roku czasopismo posiada długą tradycję tworzenia zestawień mających na celu podsumowanie danego fragmentu kultury czy popkultury. W przypadku sci-fi mówimy o wielkiej, liczącej aż 150 pozycji liście, na której znalazły się arcydzieła, mniej popularne perełki czy zupełnie zapomniane produkcje.

Sama w sobie jest ona doskonałym przeglądem ekranowego gatunku science fiction od momentu jego powstania, wyznaczonego symbolicznie przez premierę filmu Podróż na księżyc z 1902 roku, po czasy współczesne. Za chwilę zaczniecie inną już podróż: przez światy Diuny, Odysei kosmicznej, Obcego, Łowcy androidów i pozostałych produkcji, które z biegiem lat stały się solą konwencji. W tym miejscu trzeba podkreślić, że Rolling Stone nie brał pod uwagę filmów Marvela i innych z superbohaterami - z jednym, aczkolwiek istotnym wyjątkiem.

Najlepsze filmy science fiction w historii [miejsca od 150. do 101.]

150. Odlotowa dziewczyna (1995)

Najlepsze filmy science fiction w historii [miejsca od 100. do 51.]

100. Gwiezdny przybysz (1984)

Najlepsze filmy science fiction w historii [miejsca od 50. do 1.]

50. Marsjanin (2015)

Dla porównania - oto zestawienie prezentujące najlepsze produkcje sci-fi XXI wieku, które opublikował portal IndieWire:

Najlepsze filmy science fiction XXI wieku

62. Kolor z przestworzy (2019)